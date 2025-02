Gaza, il piano di Trump: “I palestinesi non avranno il diritto di tornarci”. Hamas fa slittare il rilascio degli ostaggi israeliani

Roma, 10 febbraio 2025 - Mentre in Israele si complica lo scambio prigionieri per ostaggi con Hamas, che lo ha fatto slittare accusando Tel Aviv di non aver rispettato il cessate il fuoco alla base dell'accordo, Donald Trump ha svelato il suo piano per Gaza da cui i palestinesi ne sono esclusi: non avranno diritto a ritornarci. Il presidente americano lo ha rivelato in una intervista su Fox News anticipata in parte in occasione del Super Bowl. Il tycoon ha spiegato: "Sto parlando di costruire per loro (I palestinesi, ndr) un posto permanente perché se dovessero tornare adesso ci vorranno anni prima che possano farlo, non è abitabile". Gli Stati Uniti costruiranno "belle comunità" per i circa 2 milioni di abitanti di Gaza, "sicure, un po' lontane da dove si trovano loro, dove si trova tutto questo pericolo". E a conti fatti ha aggiunto: "Bisogna vederlo come uno sviluppo immobiliare per il futuro. Sarebbe un magnifico pezzo di terra. Non ci sarebbero spese significative".

Intanto Hamas ha bloccato l'accordo con Israele (E forse le parole di Trump sono in parte la causa, ndr): il rilascio di altri ostaggi israeliani previsto per sabato è stato fatto slittare "a data da definirsi". Il perché è spiegato in un comunicato di Hamas: "Nelle ultime tre settimane, la leadership della resistenza ha preso atto delle violazioni da parte del nemico e il mancato rispetto dei termini dell'accordo, incluso il ritardo nel ritorno dei profughi nel nord della Striscia di Gaza, averli presi come obiettivo di bombe e artiglieria in diverse zone della Striscia, non consentire agli aiuti umanitari di qualunque tipo di entrare nella regione come concordato mentre la resistenza ha attuato i suoi obblighi". Quindi il gruppo islamico chiede a Israele di "compensare" le violazioni delle ultime settimane retroattivamente oltre che rispettare gli impegni presi. Inoltre ieri notte lo Shin Bet ha arrestato un importante agente di Hamas, Alaa al-Bitawi, che pianificava attacchi terroristici nell'area di Jenin nella Cisgiordania.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump