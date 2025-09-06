Gaza news, IDF pronte: ordine di evacuazione ai palestinesi. Ostaggi, Trump: “In corso negoziati con Hamas”

Roma, 6 settembre 2025 - L'occupazione di Gaza City potrebbe essere imminente, l'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione palestinese di spostarsi in "una nuova zona umanitaria" a Khan Yunis, a sud della Striscia, per "l'espansione delle operazioni militari". Il messaggio in arabo è stato lanciato sui social dal portavoce dell'Idf Avichay Adraee: "Residenti di Gaza, non date retta alle affermazioni di Hamas: cogliete l'occasione per trasferirvi presto nella zona umanitaria e unitevi alle migliaia di persone che vi si sono già trasferite negli ultimi giorni e settimane", incoraggiando i palestinesi a lasciare la città: "La zona umanitaria comprende infrastrutture umanitarie vitali come ospedali da campo, condutture idriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua, oltre alla fornitura continua di cibo, tende, medicinali e materiale medico, che saranno forniti in coordinamento tra l'Unità per il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori e la comunità internazionale".

Intanto nella notte italiana il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che sono in corso "negoziazioni molto approfondite con Hamas" per la liberazione degli ostaggi, fa sapere Hareetz. Trump ha detto che Hamas "deve liberarli tutti", riferendosi alle 20 persone che si ritiene siano ancora vivi e ai 38 che si ritiene siano deceduti. "Sono 20 persone, ma tra queste 20 potrebbe esserci qualcuno morto di recente, da quello che sento. Spero che non sia vero".

