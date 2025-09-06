Gaza news, IDF pronte: ordine di evacuazione ai palestinesi. Ostaggi, Trump: “In corso negoziati con Hamas”

Roma, 6 settembre 2025 - L'occupazione di Gaza City potrebbe essere imminente, l'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione palestinese di spostarsi in "una nuova zona umanitaria" a Khan Yunis, a sud della Striscia, per "l'espansione delle operazioni militari". Il messaggio in arabo è stato lanciato sui social dal portavoce dell'Idf Avichay Adraee: "Residenti di Gaza, non date retta alle affermazioni di Hamas: cogliete l'occasione per trasferirvi presto nella zona umanitaria e unitevi alle migliaia di persone che vi si sono già trasferite negli ultimi giorni e settimane", incoraggiando i palestinesi a lasciare la città: "La zona umanitaria comprende infrastrutture umanitarie vitali come ospedali da campo, condutture idriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua, oltre alla fornitura continua di cibo, tende, medicinali e materiale medico, che saranno forniti in coordinamento tra l'Unità per il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori e la comunità internazionale".
Intanto nella notte italiana il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che sono in corso "negoziazioni molto approfondite con Hamas" per la liberazione degli ostaggi, fa sapere Hareetz. Trump ha detto che Hamas "deve liberarli tutti", riferendosi alle 20 persone che si ritiene siano ancora vivi e ai 38 che si ritiene siano deceduti. "Sono 20 persone, ma tra queste 20 potrebbe esserci qualcuno morto di recente, da quello che sento. Spero che non sia vero".
Live
Le Forze di Difesa Israeliane ritengono che Hamas potrebbe tentare di spostare gli ostaggi detenuti a Gaza City in vista dell'intensificazione delle operazioni militari, scrive the Times of Israel. "I militari ammettono di non avere un quadro completo dell'ubicazione di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza". Il video degli ostaggi Alon Ohel e Guy Gilboa-Dalal, diffuso ieri e datato 28 agosto 2025, potrebbe essere stato girato in un'area del campo profughi di Shati, dove le Idf non sono presenti.
Nei raid delle forze israeliane ieri sono morti più di 50 palestinesi a Gaza, tra cui almeno sette bambini, scrive il sito di Al Jazeera. I raid sono proseguiti durante la notte, con attacchi mortali alle abitazioni nel campo profughi di Shati, dove sono morte cinque persone di cui un bambino, e a una palazzina abitativa nello stesso campo in sui ne sono morte altre cinque.