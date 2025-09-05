Gaza news, Hamas mostra due ostaggi tra le macerie. Katz: “Si stanno aprendo le porte dell’inferno”

Roma, 5 settembre 2025 - Mentre l'esercito israeliano rivendica il controllo di circa il 40% di Gaza City, Hamas risponde pubblicando un video con due ostaggi che, dalle macerie della città assediata, chiedono al premier Benjamin Netanyahu di non occupare il centro più popolato dell'enclave palestinese. Al 700esimo giorno di guerra, ormai con le Idf alle porte, il gruppo paramilitare palestinese gioca di nuovo la carta ostaggi con un filmato pubblicato sulla sua pagina Telegram, come rende noto Channel 12. Nel video viene mostrato l'ostaggio Guy Golboa Dalal, rapito il 7 ottobre 2023 al Nova festival, a bordo di un'auto che attraversa un quartiere con edifici distrutti di Gaza City, e chiede al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non attuare un'offensiva militare pianificata. Poi Dalal incontra un altro ostaggio (Alon Ohel, ha confermato la famiglia). Il video è stato girato il 28 agosto 2025. L'organizzazione delle famiglie degli ostaggi ha chiesto che il filmato non venga diffuso fino a quando non ci sarà il permesso dei familiari.
Live
Fonti governative di Ankara hanno negato qualunque coinvolgimento in un piano per colpire il ministro dell'ultradestra israeliana Itamar Ben Gvir dopo che l'Idf e lo Shin Bet avevano dichiarato di avere sventato un attentato con droni esplosivi da parte di una cellula di Hamas a Hebron che operava sotto il comando del gruppo palestinese in Turchia.
E' Alon Ohel il secobndo ostaggio mostrato nel video pubblivato da Hamas, lo ha confermato la sua famiglia. E' anche il primo segno di vita di Ohel dal suo rapimento avvenuto il 7 ottobre 2023.
L'esercito israeliano ha annunciato che nei prossimi giorni prenderà di mira i grattacieli di Gaza City.
Serebbero già 44 le vittime palestinesi nella Striscia di Gaza a causa degli attacchi delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella mattina di oggi, venerdì 5 settembre, fa sapere Al Jazeera, citando fonti mediche. Tra le vittime figurano almeno sette bambini.
Dopo la diffusione del video con due ostaggi di Hamas, è arrivata la dura reazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha annunciato l'intensificarsi delle operazioni dell'Idf a Gaza City, riferisce il sito Ynet News. "Il primo avviso di evacuazione viene consegnato a un edificio terroristico a più piani a Gaza City prima di un attacco", ha dichiarato Katz. "Ora la serratura si sta aprendo dalle porte dell'inferno a Gaza. Quando la porta si aprirà, non si chiuderà e l'attività delle Idf si intensificherà, finché gli assassini e gli stupratori di Hamas non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo, altrimenti saranno eliminati", ha avvertito il ministro.
Le IDF hanno reso noto che all'inizio di questa settimana, lo Shin Bet ha ucciso Nur al-Din Dabbaghsh, "un agente di Hamas che gestiva le finanze del braccio armato del gruppo". Dabbaghsh era accusato "di aver raccolto e trasferito decine di milioni di dollari al gruppo terroristico durante la guerra".
Ieri sera decine di coloni sono entrati nel villaggio di Khallet ad-Daba a Masafer Yatta, a sud di Hebron, in Cisgiordania, e hanno aggredito i residenti palestinesi. La Mezzaluna rossa palestinese fa sapere che tre persone sono rimaste ferite, tra cui un anziano di 84 anni, una donna di 64 anni e un ragazzo di 13 anni. I residenti affermano che più di 20 persone sono rimaste ferite, tra cui anziani e bambini piccoli, con ferite da taglio, contusioni e fratture dovute alle percosse, riportano i media locali.
Prima di un'avanzata più' profonda a Gaza City, i funzionari militari le Idf hanno informato le famiglie degli ostaggi che intendono garantire che i prigionieri non vengano feriti durante l'operazione Carri di Gedeone II. Infatti le autorità ritengono che ci siano degli ostaggi trattenuti a Gaza City, ma affermano di non avere informazioni precise sulla loro ubicazione, un fattore che aumenta il rischio, inoltre è possibile che Hamas poss utilizzare le evacuazioni di massa di civili per spostare gli ostaggi a sud, si legge su Ynet.
"Controlliamo il 40% del territorio di Gaza City", ha dichiarato ai media il portavoce militare dell'esercito israeliano, il generale di brigata Effie Defrin. Il generale ha aggiunto che l'offensiva "continuerà ad espandersi e intensificarsi nei prossimi giorni". Nonostante le crescenti pressioni internazionali per fermare l'operazione Israele ha intensificato negli ultimi giorni i suoi attacchi nell'area di Gaza City, nel nord del territorio, prima dell'offensiva pianificata.