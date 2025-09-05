Gaza news, Hamas mostra due ostaggi tra le macerie. Katz: “Si stanno aprendo le porte dell’inferno”

10:06

Dopo il video la dura reazione di Katz: "A Gaza si stanno aprendo le porte dell'inferno"

Dopo la diffusione del video con due ostaggi di Hamas, è arrivata la dura reazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha annunciato l'intensificarsi delle operazioni dell'Idf a Gaza City, riferisce il sito Ynet News. "Il primo avviso di evacuazione viene consegnato a un edificio terroristico a più piani a Gaza City prima di un attacco", ha dichiarato Katz. "Ora la serratura si sta aprendo dalle porte dell'inferno a Gaza. Quando la porta si aprirà, non si chiuderà e l'attività delle Idf si intensificherà, finché gli assassini e gli stupratori di Hamas non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo, altrimenti saranno eliminati", ha avvertito il ministro.

