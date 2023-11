Gaza news, Israele passa alla fase due: caccia ai leader di Hamas. Operazioni militari anche nel sud della Striscia

Roma, 19 novembre 2023 - Le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza passano a una seconda fase: la caccia ai leader di Hamas. Quindi non più solo raid e blitz a nord dell'enclave palestinese, ma anche a sud, iniziando da Khan Yunis dove sarebbero fuggiti Yahya Sinwar, leader di Hamas nella Striscia, e Muhammad Deif, uno dei comandanti delle Brigate Izz al-Din Al Quassam, il braccio armato dell'organizzazione estremista palesinese.

Soldati israeliani a caccia di leader di Hamas vicino a Nablus

Intanto le trattative per il rilascio degli ostaggi continuano senza sosta. Secondo il Washington Post un accordo sarebbe vicino tra Israele, Hamas e Stati Uniti, e prevederebbe la liberazione di decine di donne e bambini ostaggi a Gaza in cambio di cinque giorni di pausa nei combattimenti. Ma Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, su X frena: "Non abbiamo ancora raggiunto un accordo ma stiamo lavorando sodo per ottenerlo".

