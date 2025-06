Gaza, sospesa la distribuzione degli aiuti dopo la strage. Drone su una scuola: 18 morti

08:01

Attacco su una scuola di Khan Younis, anche donne e bambini tra le vittime

La protezione civile della Striscia di Gaza ha annunciato oggi la morte di 12 persone, tra le quali donne e bambini, in un attacco israeliano a ovest di Khan Younis. "Almeno 12 persone, fra le quali diverse donne e bambini, sono state uccise nel corso di un attacco di un drone israeliano stamani, su una tenda per gli sfollati nei pressi della scuola Al-Innawi": lo ha dichiarato alla France Presse il portavoce della protezione civile, Mahmoud Bassal. Altre 4 persone sono state uccise in attacchi sul altri settori di Gaza, ha aggiunto Bassal. Contattate dalla France Presse, le forze armate israeliane non hanno risposto per il momento.