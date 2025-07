Gaza nella morsa della fame. Israele apre agli aiuti: "Ok a corridoi umanitari"

di Aldo Baquis

Di fronte all’aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, Egitto e Qatar stanno organizzando un intervento diplomatico di emergenza per ridare fiato alle trattative fra Israele e Hamas per una tregua, arenatesi nei giorni scorsi. In Egitto in particolare cresce la tensione interna dell’opinione pubblica che insiste per inoltrare aiuti ai palestinesi della Striscia, anche a costo di un confronto con Israele.

Mentre a Gaza sono stati segnalati ieri cinque nuovi casi di morte di inedia (il totale è salito così a 127, di cui 85 bambini, secondo fonti locali) anche alcuni Paesi occidentali hanno deciso di mobilitarsi per intervenire sul terreno. Il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz stanno elaborando piani di emergenza, in cooperazione con la Giordania, per lanciare aiuti con aerei sul territorio di Gaza e per evacuare bambini che necessitano di cure mediche.

L’esercito di Israele ieri sera ha annunciato "contro le false accuse di carestia" la prossima apertura di corridoi umanitari sicuri per convogli Onu al fine di distribuire medicinali e cibo alla popolazione, oltre all’istituzione di pause umanitarie, senza però specificare i tempi. Farà anche lanci di aiuti dal cielo.

Hamas ha intanto espresso stupore per le dichiarazioni di Donald Trump secondo cui avrebbe dimostrato, irrigidendo le posizioni, di non volere alcun accordo e di "voler morire". Ieri un suo dirigente, Ghazi Hammed, assicurato che al contrario la sua organizzazione è pronta a riprendere i colloqui in qualsiasi momento.

Intanto Benyamin Netanyahu èimpegnato in un riesame della situazione. Secondo fonti stampa avrebbe chiesto alle forze armate di approfondire la penetrazione nella Striscia (dove già controllano il 75% del territorio), accerchiando Gaza City. Ma il capo di stato maggiore gen. Eyal Zamir – secondo la televisione pubblica Kan – è molto allarmato dalla stanchezza delle truppe dopo due anni di guerra e si rifiuta di richiamare altre unità di riservisti. La fine della guerra è stata invocata anche ieri in una marcia di protesta indetta a dai familiari degli ostaggi. "Prima il governo ci ha detto che accrescendo la pressione militare Hamas si sarebbe piegato, ma ciò non è avvenuto" ha detto una portavoce della protesta, Einav Zingauker. "Poi ci hanno detto che il blocco dell’ingresso di aiuti umanitari avrebbe piegato Hamas, ma ciò non è avvenuto. Il governo ha fallito. Per salvare gli ostaggi occorre un accordo globale con Hamas". Sul web 3.000 israeliani hanno sottoscritto in 24 ore una petizione in cui si invoca un intervento internazionale su Netanyahu per mettere fine "all’affamamento di Gaza". In questa circostanza sul ‘banco degli accusati’ è stata portata ancora una volta la Ong statunitense ‘Gaza Humanitarian Foundation’ (Ghf), sostenuta da Israele. I suoi quattro centri di distribuzione nel sud della Striscia sono stati spesso al centro di situazioni caotiche in cui molti civili sono rimasti uccisi.

In una intervista alla Tv israeliana Canale 13 un ex membro della ‘Ghf’, Anthony Aguilar, un colonnello veterano delle forze armate Usa, ha detto di aver visto a Gaza "un uso indiscriminato di fuoco" da parte dell’esercito israeliano. "Hanno usato artiglieria, mortai e carri armati per allontanare la folla. Ma anche un‘fuoco di allontanamento’ – ha affermato questo testimone - può essere mortale". Aguilar ha aggiunto di aver scritto un rapporto dettagliato, "che pero’ non fu preso in considerazione". Di conseguenza si è dimesso ed adesso la sua famiglia èminacciata. Canale 13 cerca ora di verificare se gli episodi da lui denunciati siano realmente avvenuti. "Ogni evento in cui si sono avute vittime civili", è stato indagato a fondo.

Nella notte è stata bloccata labarca Handala, missione della Freedom Flotilla che si era avvicinata alle acque di Gaza facendo scattare il blocco della sicurezza marittima israeliano. A bordo i 21 attivisti di 10 nazionalità dell’ong pro-palestinese, tra i quali due italiani.