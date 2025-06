Gaza, altra strage. “Almeno 85 morti in 24 ore”. Il bilancio complessivo è di 56.500 vittime

Roma, 29 giugno 2025 - Numeri da ecatombe. Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza raggiunge quota 56.500, afferma il Ministero della Salute, in una nota citata dal Guardian. Almeno 85 palestinesi sono stati uccisi e altri 365 sono rimasti feriti solo nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che diverse vittime sono ancora sotto le macerie e per le strade e le ambulanze e il personale della protezione civile non riescono a raggiungerle.

Uomini si coprono il volto mentre il fumo si alza in un incendio in seguito a un attacco israeliano a Jabalia, nella Striscia di Gaza (Ansa)

Oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito il suo appello per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza fra Israele e Hamas. "Fate l'accordo a Gaza, riportate a casa gli ostaggi", ha scritto sul suo profilo di Truth Social.

Il presidente Usa Donald Trump (Ansa)

Ma sempre oggi un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, ha affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta proponendo condizioni impossibili per vanificare la possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco e si rifiuta di impegnarsi su alcuni elementi dell'accordo che aveva già approvato in passato. Lo riporta Haaretz. Sul suo canale Telegram, Mardawi ha scritto che il primo ministro insiste per rilasciare solo dieci ostaggi, invece di rilasciarli tutti in un'unica fase. "Netanyahu non vuole un accordo", scrive Mardawi.