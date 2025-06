Gaza, il medico di Emergency: “Troppi bimbi malnutriti, fate entrare i camion con gli aiuti”

Milano, 2 giugno 2025 – Un drone dell’esercito israeliano sorvola la zona giorno e notte mentre in lontananza si avvertono le esplosioni, si alzano colonne di fumo dalle aree bombardate della Striscia di Gaza. Attorno alla clinica di Emergency, nella località di al-Qarara, governatorato di Khan Younis, si affollano famiglie, bambini segnati dalla fame, mentre le scorte di farmaci si stanno esaurendo. Andrea Bona, medico di 36 anni, lavora con un piccolo gruppo di sanitari in quella che definisce come "un’isola in mezzo a un mare di distruzione".

Andrea Bona

È uno dei quattro italiani (due medici, un infermiere e un logista) in campo nella Striscia con Emergency, che in occasione del 2 giugno lancia un appello al governo italiano per spingere Israele a consentire l’ingresso di aiuti alla popolazione, attivarsi con un’azione diplomatica che porti al cessate il fuoco, interrompere la compravendita di armi e schierarsi a favore della sospensione del trattato di associazione tra Ue e Israele, come già fatto da 17 Paesi europei. Una campagna anche nelle piazze, con un libro gigante della Costituzione, le opere del writer TvBoy a Milano e gli illustratori Magnasciutti e Terranera a Roma. Andrea Bona è partito per Gaza lo scorso 17 aprile, lasciando un lavoro al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, in Brianza. Alle spalle una laurea in medicina a Milano e una specializzazione a Firenze, esperienze nelle zone di guerra in Ucraina e nell’inferno dei migranti a Lesbo.

Andrea Bona, che situazione state vivendo nella Striscia?

"Negli ultimi giorni sono aumentate le esplosioni, si sono intensificati gli attacchi. Noi operiamo in una zona che per convenzione non viene colpita, ma attorno vediamo solo morte e distruzione. Nella nostra struttura ci occupiamo di medicina di base avanzata, offrendo alla popolazione quei servizi che sono totalmente saltati. Cure ad esempio per patologie cardiache, polmoniti, infezioni, scabbia. Ogni giorno accogliamo circa 200 persone, negli ultimi 12 giorni abbiamo registrato mille nuovi pazienti. Israele non fa entrare più nulla, stiamo esaurendo le scorte di farmaci anche pediatrici. Se una persona sta male possiamo offrire solo sei pastiglie di paracetamolo, e poi più nulla. Gli antibiotici sono esauriti, mancano bende, nastri adesivi, ecografi, ossigeno".

Quali sono le condizioni della popolazione civile e dei bambini che visitate?

"Le condizioni sono drammatiche, ed è una sofferenza vedere gli effetti della malnutrizione sui bambini. Poi c’è l’aspetto psicologico perché tutti hanno perso almeno un parente, sono rimasti senza figli, genitori o fratelli, hanno avuto la casa distrutta e vivono in una tenda. Ogni giorno mi stupisce la calma e la compostezza della popolazione, visitiamo persone che il giorno dopo potrebbero non esserci più".

Che cosa può fare l’Italia?

"L’opinione pubblica è importantissima. Bisogna fare una pressione sempre più forte su Israele perché si arrivi a una risoluzione del conflitto, e perché si facciano entrare da subito aiuti e cibo. Rispetto al passato anche in Italia sta crescendo la consapevolezza che si è superato un limite, che questa situazione non è più accettabile e che in questa partita c’è in gioco il concetto stesso di umanità".

Perché ha scelto di partire?

"Io sono specializzato in medicina d’emergenza, e in Italia lavoro al pronto soccorso. Vedendo la situazione a Gaza, ho scelto di mettermi a disposizione per portare un aiuto pratico alla popolazione. Nel 2023 sono stato con un’altra ong in Ucraina, nelle zone di guerra, ma a Gaza c’è un’intensità diversa. Questo è un assedio, viene colpita la popolazione civile e assistiamo a scene terribili. Bisogna far cessare questo massacro".