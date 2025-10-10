Gaza, la tregua promessa. Israele ritira le truppe dalla capitale: migliaia di sfollati tornano da Sud

Tel Aviv, 11 ottobre 2025 – In Israele come a Gaza si tocca ormai con mano la fine della guerra. Con l’approvazione a grande maggioranza del Piano Trump da parte del governo israeliano si sono subito messi in moto tutti i meccanismi concordati dal presidente Usa con Israele e Hamas. All’interno della Striscia già ieri l’Idf ha completato un ritiro significativo, più profondo del previsto, ha smobilitato alcune brigate e ha rimandato a casa migliaia di riservisti. In parallelo, sulla strada costiera della Striscia, si sono viste decine di migliaia di palestinesi (200mila secondo la Protezione Civile di Gaza) – costretti da Israele a settembre a sfollare verso Sud per sfuggire ai bombardamenti di Gaza City – rientrare a piedi verso Nord, diretti alle proprie località di origine. E da domenica almeno 600 camion con aiuti alimentari entreranno quotidianamente a Gaza. “Il peggio – dice ora la popolazione – è passato”.

La tregua è così entrata in vigore e adesso si attende l’episodio più significativo della Fase 1: la liberazione dei 48 ostaggi israeliani (20 dei quali ritenuti vivi) e, una volta completata, anche la liberazione da parte di Israele di 2.000 palestinesi: fra di loro 250 condannati all’ergastolo per atti di terrorismo e altri 1.700 catturati durante i combattimenti a Gaza. La loro lista è stata pubblicata ieri e non include i nomi più celebri: non Marwan Barghouti (Al Fatah), né Ahmed Saadat (Fronte popolare), né i comandanti militari di Hamas (Abdallah Barghouti, Hassan Salameh, Abbas a-Sayed, Ibrahim Hamed). Israele rifiuta inoltre di restituire i corpi dei due dirigenti di Hamas, Yahia e Mohammad Sinwar.

Con sviluppi vertiginosi e aggiornamenti che si susseguono di ora in ora, anche la diplomazia si è messa in moto. In definitiva, Trump non è stato insignito del premio Nobel per la pace (come sperava Netanyahu) ma sarà egualmente il mattatore dell’atto conclusivo della guerra. Lunedì, forse in concomitanza con la liberazione degli ostaggi, sarà a Gerusalemme per alcune ore. Dopo un intervento alla Knesset proseguirà per Sharm el-Sheikh (Sinai), dove gli accordi saranno suggellati e dove si svolgerà un vertice alla presenza di importanti leader mediorientali e occidentali, fra cui la premier Giorgia Meloni. In questo vertice, fra gli altri, assumeranno un ruolo attivo e importante anche Turchia e Qatar, che saranno fisicamente presenti nella Striscia (assieme con l’Egitto) nelle prossime fasi del piano Trump. Sono stati loro, in buona parte, a convincere Hamas ad aderire ai progetti del presidente, dopo che questi ha dato assicurazioni che impedirà a Israele di uscire dal tracciato e di riprendere i combattimenti.

Ma in un discorso al Paese, il premier israeliano ha fornito ieri una visione diversa. Dopo avere espresso grande soddisfazione per essere riuscito a ottenere la liberazione in blocco di tutti gli ostaggi mentre l’esercito è ancora all’interno della Striscia, ha spiegato che Israele “tiene Hamas per il collo, e così farà fino a quando essi avranno consegnato le armi e fino a quando l’area sarà stata smilitarizzata. Se ciò avverrà in maniera pacifica, bene. Altrimenti si dovrà ricorrere a sistemi più spicci. Hamas sa di avere un coltello puntato. La campagna – avverte – non è ancora terminata”.

Intanto emergono nuovi elementi sulle intese elaborate dai mediatori Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. Riguardano, fra l’altro, la riapertura del valico di Rafah, da dove potranno transitare – nel contesto di dettagliate procedure – sia palestinesi in uscita verso l’Egitto sia quanti invece volessero rientrare nella Striscia, dopo due anni in cui non era stato possibile in alcun modo.