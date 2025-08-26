Gaza La strage dei reporter

di Aldo BaquisTEL AVIVAlla vigilia di una grande offensiva contro Gaza City il principale ospedale nel sud della Striscia – l’ospedale Nasser, quello che presto dovrebbe assistere altre folle di sfollati palestinesi – è stato centrato da quattro proiettili sparati in rapida successione da due tank israeliani. Hatef al-Houl, il direttore dell’ospedale, ha riferito che nell’attacco sono morte almeno 20 persone e altre 50 sono state ferite. Fra le vittime almeno cinque giornalisti, personale medico e soccorritori, ed anche pazienti. Una delle vittime, un cameraman della Reuters appostato sul tetto dell’ospedale, ha ripreso la prima esplosione, quella che lo ha investito. La seconda esplosione, che ha centrato soccorritori mentre correvano sulle scale diretti verso il tetto, è stata trasmessa in diretta da al-Jazeera. La nuova strage – che segue di circa due settimane l’uccisione a Gaza di alcuni altri giornalisti, fra cui il reporter di al-Jazeera Anas al-Sharif – ha destato esecrazione internazionale ed è stata condannata da diverse associazioni giornalistiche, sempre più persuase che l’uccisione di fotografi e cronisti a Gaza rientri in un piano deliberato di Israele per nascondere al mondo quanto avviene nella Striscia: in particolar modo la crisi umanitaria, la fame, le epidemie. "Stanno facendo tutto il possibile per mettere a tacere le voci che riferiscono da Gaza", afferma "Reporter senza frontiere". Anche "Itonaim", l’associazione stampa israeliana, si è detta "sconvolta" e ha invocato "un’indagine trasparente" dell’esercito.

Benjamin Netanyahu ha espresso "profondo rammarico" per "il tragico infortunio" avvenuto all’ospedale Nasser. "Israele – ha assicurato – rispetta il lavoro dei giornalisti, dello staff medico ed i civili". Ha anche confermato che l’esercito sta conducendo un’inchiesta approfondita. Secondo la prima ricostruzione sul tetto del Nasser è stata notata una telecamera che, secondo fonti militari, poteva essere stata installata da Hamas per seguire i loro movimenti. Per neutralizzarla è stato chiesto un intervento di un drone. Ma per ragioni ancora non chiarite a sparare sono stati invece due tank vicini, uno dei quali ha centrato i soccorritori malgrado fossero chiaramente identificabili come tali.

La morte atroce dei giornalisti ha destato reazioni di dolore e di collera nelle rispettive redazioni a Washington, Londra, Doha. Uno di questi, Moaz Abu Taha, alcuni giorni fa aveva inoltrato immagini drammatiche di denutrizione fra i bambini di Gaza anche a Tel Aviv, alla redazione di Haaretz. Nel tentativo di scuotere l’opinione pubblica interna il giornale aveva pubblicato, in un lungo servizio, anche foto altrettanto crude scattate dalla fotografa Mariam Abu Dagga. Nel suo telefono, rimasto sul terreno, è stato trovato un testamento destinato al figlio, Gaith. "Voglio che tu preghi per me e che non pianga. Solo così posso essere felice. Voglio essere orgogliosa di te, che tu sia uno studente eccellente o un uomo di affari. Quando ti sposerai dai il mio nome a tua figlia. Tua madre: Mariam". Anche Anas al-Sharif, il reporter ucciso due settimane fa, aveva lasciato nel cellulare un testamento per il figlio.

Oggi Israele tornerà a fermarsi durante manifestazioni di massa organizzate dai familiari degli ostaggi per invocare la fine immediata della guerra e la liberazione degli ostaggi. La necessità urgente di una tregua è stata ribadita anche dal capo di stato maggiore, generale Zamir. Ma Netanyahu pare ancora determinato a ordinare all’esercito di marciare al più presto su Gaza City.