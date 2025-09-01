Gaza La Riviera di Trump

Gaza, anno 2035. Grattacieli luccicanti si stagliano verso il cielo, stile Dubai. La Striscia è attraversata da un ampio corso d’acqua lungo il quale corrono i binari di una ferrovia avveniristica che collega Gaza all’Egitto, a Israele e all’Arabia Saudita. Nel nord della Striscia ci sono industrie per la produzione di automobili elettriche da esportare poi verso l’Europa dal vicino porto commerciale di el-Arish, nel Sinai egiziano. Gaza diventa allora sinonimo di innovazione tecnologica, di hi-tech e di progresso economico: un anello essenziale nel nuovo Medio Oriente fondato su stretti rapporti di cooperazione fra Egitto, Israele ed Arabia Saudita, nel contesto dei cosiddetti ‘Accordi di Abramo’.

Questi progetti – già elaborati nei mesi scorsi – sono tornati di attualità nei giorni scorsi, secondo il Washington Post, in una consultazione presieduta da Trump per delineare il futuro della Striscia, una volta che Israele fosse riuscito a sradicare definitivamente la presenza di Hamas. Il cosiddetto ‘Great Trust’ (un piano di ‘Ricostruzione, di Accelerazione economica e di Trasformazione’) si prefigge di fare della Striscia ‘una Riviera del Medio Oriente’. Un progetto molto ambizioso – profondamente diverso da quello appena sottoposto dall’Egitto alla Lega Araba – che prevede investimenti di almeno 100 miliardi di dollari in dieci anni, nella previsione che i profitti sarebbero quadrupli. La gestione di Gaza sarebbe affidata ad una specie di Mandato sotto responsabilità degli Stati Uniti.

Ma la sua realizzazione – secondo il Washington Post – dipende innanzitutto dallo ’spostamento’ di due milioni di palestinesi: o con partenze ’volontarie’ verso altri Paesi, oppure per costrizione in zone delimitate per tutta la durata della ricostruzione. Per loro sarebbero stanziati risarcimenti iniziali per migliaia di dollari (si parla di 5mila dollari a testa), assieme con l’impegno di ottenere un alloggio nella ‘Gaza del futuro’.

Intanto però la dura realtà bussa alle porte di Gaza City, mentre il gabinetto di sicurezza israeliano è tornato ieri ad esaminare le modalità della grande offensiva con cui Netanyahu si prepara ad annunciare la ’liquidazione di Hamas’. Di fronte ai ministri – convocati in un luogo ‘top secret’, nel timore di attentati –, Netanyahu ha ostentato uno spirito combattivo dovuto alla realizzazione di tre vistosi successi militari: il recupero a Gaza dei cadaveri di due ostaggi con un blitz condotto da un commando; la uccisione a Gaza del portavoce dell’ala militare di Hamas Abu Obeida, da quasi 20 anni figura quasi mitica nella popolazione locale; la decapitazione di buona parte del governo degli Houthi yemeniti, con un attacco aereo strabiliante. Dopo un volo di 2000 chilometri i piloti israeliani sono riusciti a centrare un palazzo di Sanaa dove era in corso una riunione ad alto livello. Il premier, sette ministri ed altri dirigenti sono rimasti uccisi. Altri funzionari sono stati feriti.

"Compiamo operazioni che nessuno al mondo ha mai compiuto prima" si è compiaciuto Netanyahu. In questo spirito ha respinto ancora una volta i timori dell’esercito circa l’opportunità di un attacco per la conquista di Gaza City e si è astenuto dall’esaminare la proposta di una tregua di 60 giorni, già approvata da Hamas. Dopo aver escluso Abu Mazen da qualsiasi progetto per il futuro di Gaza Israele intende adesso lottare tenacemente contro il riconoscimento della Palestina che Francia, Canada ed Australia si apprestano ad annunciare all’Onu fra tre settimane. La reazione adeguata, secondo alcuni ministri, sarebbe la estensione immediata della sovranità israeliana su alcune aree delle Cisgiordania: ad esempio gli insediamenti ebraici, o la valle del Giordano. Gli umori nel governo propendono per una mossa del genere, ma l’ultima parola spetta al presidente Trump.