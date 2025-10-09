Gaza, la gioia commovente di un popolo sfinito da due anni di bombe: “È l’ora della speranza”

Roma – C’è una sindrome, non ufficialmente riconosciuta dal DMS, che si chiama cherofobia, la paura della felicità. Un’ansia anticipatoria che ci porta a sfuggire le situazioni positive per paura della delusione. Ammetto di aver provato qualcosa di simile, mentre vedevo le immagini (bellissime e commoventi) della popolazione sfinita di Gaza e delle famiglie degli ostaggi israeliani che esultavano.

La festa dei palestinesi a Khan Yunis

Avrei voluto gioire con loro, eppure qualcosa mi tratteneva. E non solo perché avevamo visto una simile trattativa mesi fa, poi brutalmente interrotta dalla ripresa dei bombardamenti, ma perché aspettiamo questo momento da molto, troppo tempo.

La festa delle donne palestinesi a Deir al-Balah nella Striscia di Gaza

Alcuni dicono che è iniziato tutto il 7 ottobre, altri correggono che no, no, bisogna andare più indietro. Quasi un secolo di attesa. Eppure, questa volta, forse possiamo aprirci alla speranza.

C’è un interessante pezzo di Alessandro Baricco circa Gaza, sul suo profilo Substack che invito a leggere. Ha trovato una definizione bellissima per questo nostro presente in decadenza: “l’animale morente”, che rimanda a uno dei tanti capolavori di Philip Roth.

Mi ha fatto riflettere su un aspetto che era sotto gli occhi di tutti ma, per paternalismo congenito, non abbiamo osservato con la giusta attenzione. Sono insorti i ragazzi, i giovani, i giovanissimi, quelli che pensavamo, sbagliando, che non fossero interessati a nulla, che non riusciamo a scrostare dai divani, sempre col cellulare in mano, a vegetare davanti a una serie o un ’anime’.

Improvvisamente sono scesi in piazza, con una bandiera che forse non saprebbero collocare su un atlante. Ne hanno fatto una questione di principio, di umanità. Hanno segnato una linea di demarcazione e ci hanno costretti a prendere posizione. Hanno messo un’ipoteca sul loro e nostro futuro, lungo o breve che sia. Ci hanno costretti a seguirli per non rimanere fuori dalla Storia. Non mi sento di escludere che, senza questa immensa sollevazione popolare, forse non ci sarebbe stato questo accordo un po’ precipitoso. Come se, qualche spin doctor avesse detto: è ora di darsi una mossa, Presidente, perché è in arrivo un’onda che altrimenti la sommergerà.

Se po sso adattare la definizione di Baricco, mi pare che questo “animale morente” sia l’intero ‘900, non a caso definito il ’secolo breve’. Forse perché abbiamo dato retta al Futurismo, nato insieme a lui. Velocità, rumore, agitar di bandiere e la guerra come “sola igiene del mondo”. Li abbiamo presi in parola, e abbiamo costruito campi di sterminio e gulag, sganciato bombe atomiche. Alcuni fondando su quel sangue ricchezze immense. Pochi mesi fa abbiamo riesumato termini come: muri, riarmo, sforzo bellico.

Basta, ci hanno detto quei ragazzi, è roba vecchia, ci sono altri modi di risolvere le questioni. Hanno preso i cellulari e, tramite social, si sono dati appuntamento in tutte le piazze del mondo. Noi e certe sigle del ‘900 gli siamo corsi dietro quasi per inerzia, per non sentirci già mummie. Il grosso l’hanno fatto i ragazzi, le cui prime manifestazioni risalgono a quasi due anni fa. È ora di cambiare pelle, hanno detto. E fare festa come i ragazzi di Gaza, di Tel Aviv e, speriamo presto, di tutti gli altri angoli della terra ancorati alle violente e sorpassate idee del Futurismo. E a ramengo la guerra, che non è igiene del mondo, ma sporcizia dell’umanità.