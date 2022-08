Gaza, notte di raid: ucciso Mansour, alto comandante della Jihad

Tel Aviv, 7 agosto 2022 - Gaza , nuovi raid israeliani: ucciso un capo della Jihad. Mentre il ministero della Salute palestinese fa sapere: 32 vittime fino ad oggi, tra loro anche 6 bambini.

Tel Aviv dichiara di aver "neutralizzato il vertice militare della Jihad” mentre i pasdaran iraniani minacciano: "Pagherete un prezzo pesante".

L’ esercito israeliano ha continuato a colpire Gaza durante la notte in risposta al lancio di razzi , mentre si teme l’acuirsi delle tensioni a Gerusalemme in occasione delle celebrazioni per il Tisha B’Av , una festività ebraica.

Lo riferisce il Times of Israel , precisando che i luoghi dei riti sono presidiati da massicci schieramenti di polizia. Numerosi pellegrini già attendono di poter accedere alla Spianata delle Moschee , dove è stato vietato l’accesso agli uomini al di sotto di una certa età.

"Ucciso il comandante Khaled Mansour"

La Jihad palestinese ha intanto confermato, mentre l’operazione ‘Breaking Dawn’ entra nel suo terzo giorno, la morte dell’alto comandante Khaled Mansour che si aggiunge a quella di Tayseer Jabari , avvenuta due giorni fa durante i raid israeliani. Ucciso, secondo la stessa fonte, il comandante dell’unità missilistica delle Brigate Al-Quds, Raafat al-Zamili , ‘martirizzato’ negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza.

I media palestinesi - riporta sempre il sito del Times of Israel - riferiscono poi di 7 feriti negli attacchi israeliani vicino a Rafah, dove sarebbe stato colpito un edificio residenziale. L’esercito israeliano, in un tweet in lingua inglese, afferma di aver preso di mira presunti tunnel terroristici utilizzati dalla Jihad islamica.

Il bilancio

Dalla Striscia sono stati sparati quasi 400 razzi . Per il ministero della Salute palestinese le vittime sono 32. Tra i morti anche 6 bambini. Nella serata di venerdì i terroristi del gruppo Jihad Islamica Palestinese hanno iniziato a lanciare decine di razzi verso le comunità civili israeliane nel sud e nel centro del paese. Le sirene d’allarme sono risuonate ad Ashkelon, Ashdod, Sderot, Yavne e in altre comunità del sud, ma anche a Rishon Lezion, Holon e Bat Yam (nell’area di Tel Aviv). Secondo le Forze di Difesa israeliane, dei primi 80 razzi lanciati da Gaza, solo 40 hanno superato il confine.

“Mentre la Jihad Islamica lancia missili contro i civili israeliani, l’inviato delle Nazioni Unite esprime ‘profonda preoccupazione’ per la neutralizzazione di un terrorista di alto livello che organizzava un imminente attacco contro gli israeliani - ha twittato Erdan - Esprimerà profonda preoccupazione anche per la neutralizzazione di al-Zawahiri?” (il capo di Al Qaeda ucciso questa settimana dagli americani in Afghanistan).

Le parole del primo ministro Lapid

“Israele non starà con le mani in mano mentre c’è chi si appresta a colpire i suoi civili. Questo governo ha una politica di tolleranza zero verso ogni tentativo di attacco, di qualsiasi tipo, verso il territorio israeliano”, ha detto venerdì sera il primo ministro israeliano Yair Lapid , parlando pochi istanti dopo che la Jihad Islamica Palestinese aveva iniziato a lanciare razzi da Gaza. “Le organizzazioni terroristiche - ha affermato Lapid - non controlleranno la vita nell’area attorno a Gaza. Non tollereremo alcuna minaccia contro i nostri civili. E non accetteremo nessun ultimatum riguardo alle operazioni delle Forze di Difesa e di sicurezza, anche su altri fronti. Tutti coloro che devono essere arrestati saranno arrestati. Qualsiasi tentativo di colpire civili o soldati riceverà una dura risposta”. Lapid ha aggiunto: “Israele ha effettuato una precisa operazione antiterrorismo contro una minaccia immediata. La nostra battaglia non è contro la gente di Gaza. La Jihad Islamica è un gregario dell’Iran che vuole distruggere lo stato d’Israele e uccidere israeliani innocenti. In questo momento, mentre parliamo, il capo della Jihad Islamica è a Teheran. Continueremo a fare tutto il necessario per difendere il nostro popolo”.