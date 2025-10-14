Gaza, braccio di ferro sulle salme degli ostaggi. Caos e morti nella Striscia. Ultimatum di Trump ad Hamas: “Deponga le armi”

Tel Aviv – Superata l’euforia per la firma della ‘Dichiarazione di pace’ al vertice di Sharm el Sheikh – avvenuta peraltro in assenza di Netanyahu e di Hamas – israeliani e palestinesi hanno dovuto confrontarsi con una nuova realtà in cui le forti luci dell’accordo erano già offuscate da non poche ombre. In Israele, dopo le scene di entusiasmo per la liberazione di 20 ostaggi vivi avvenuta in concomitanza con la festa religiosa del Simchat Torah, un senso di desolazione si è diffuso quando si è appreso che nella notte Hamas aveva inoltrato i resti di appena 4 dei 28 ostaggi morti ancora sepolti a Gaza.

Bulldozer a Gaza City

I dirigenti israeliani hanno respinto le spiegazioni di Hamas secondo cui il recupero degli altri cadaveri era molto ostacolato dalle immense distruzioni arrecate nella Striscia dalle forze armate israeliane. In serata, nel timore di nuovi irrigidimenti, Trump ha ricordato che la liberazione degli ostaggi vivi non basta e che la seconda fase del suo piano deve iniziare “adesso” con la restituzione anche degli ostaggi morti. E il gruppo deve anche deporre le armi. Se non lo farà, ci penseremo noi, ha promesso Trump. Hamas ha informato allora di aver recuperato i resti di altri quattro, sui 24 ancora mancanti. Queste quattro salme sarebbero state consegnate ieri sera. La conferma da un comunicato dell’Idf.

I bulldozer tra le rovine di Gaza City

I miliziani e gli “smarriti” oltre le linee dell’esercito: spari e vittime

Vista dalla Striscia di Gaza, la situazione resta catastrofica. Dopo essere state costrette dall’esercito israeliano a sgomberare Gaza City negli ultimi giorni 500mila persone vi stanno tornando con mezzi di fortuna, cercando di orientarsi in rioni distrutti dalle bombe. Le nuove linee di demarcazione fissate dall’esercito non sono sempre chiare sul terreno e persone che, forse a loro insaputa, si sono avventurate in aree precluse sono state oggetto di spari. In Israele il portavoce militare ha spiegato che in almeno due casi si trattava di miliziani di Hamas che tentavano in infiltrarsi in postazioni dell’esercito. Al termine della giornata si aveva notizia di almeno sette morti. Nelle strade di Gaza City è il caos.

Hamas, conflitti a fuoco e ritorsioni della “Forza dissuasiva”

Secondo il sindaco Yahia Saraj il 90% delle strade è danneggiato e la rete idrica fornisce a malapena un quarto del necessario. Hamas ha assunto la supervisione dei lavori di rimozione delle macerie. Sul terreno resta la minaccia di ordigni inesplosi. Ma per Hamas la priorità è dimostrare alla popolazione che resta il responsabile indiscusso dell’ordine pubblico. Mentre al Cairo veniva annunciata la selezione di 15 tecnocrati palestinesi incaricati dell’amministrazione e ricostruzione di Gaza, nelle strade di Jabalya, Sajaya e Khan Yunis unità della ‘Forza dissuasiva’ di Hamas erano impegnate in conflitti a fuoco con clan familiari che nelle ultime settimane avevano costituito milizie indipendenti.

Un autoproclamato ‘Esercito delle forze del Nord’ nella Striscia

Fonti locali riferiscono di scontri a fuoco prolungati, con una trentina di morti. A Sajaya sono stati sottoposti al fuoco i membri del clan Hilles, legato ad al-Fatah. Nel nord della Striscia un autoproclamato ‘Esercito delle forze del Nord’ ha detto di aver respinto un attacco di Hamas. Per chiarire da che parte tira il vento, la tv di Hamas ha diffuso le immagini delle esecuzioni sommarie in una strada di Gaza di otto “fuorilegge e collaborazionisti”. In serata è arrivata la condanna di Abu Mazen.

Netanyahu: “Riavremo i corpi di tutti gli ostaggi”

Israele intanto segue con emozione il ritorno alla vita dei 20 ostaggi. Netanyahu ne ha incontrati alcuni e giura: “Riavremo anche i morti”. Quasi tutti sono stati tenuti per due anni in locali chiusi, con ripercussioni severe per la loro salute. Lunedì molti di loro hanno visto il cielo per la prima volta dal 7 ottobre 2023. Tutti hanno denunciato sevizie fisiche e mentali. Attraverso i familiari hanno anche criticato il governo israeliano per aver abbandonato unilateralmente nel marzo scorso un accordo di tregua per Gaza.

Il ruolo dei mediatori di Qatar, Usa ed Egitto

Col passaggio dalla prima alla seconda fase degli accordi cresce ora il peso dei mediatori, fra cui Qatar, Usa ed Egitto. Cercano ora di spronare Hamas a restituire un numero crescente di resti di ostaggi e convincere Israele a non indurre a ritorsioni: fra queste la paventata chiusura per due giorni del valico di Rafah, mentre nel Sinai una grande quantità di ruspe si accingono a entrare a Gaza per avviare la ricostruzione.