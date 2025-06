Gaza: Israele sospende le consegne di aiuti

Roma, 26 giugno 2025 - Israele ha sospeso le consegne di aiuti a Gaza. Lo riporta Channel 12, che cita un funzionario israeliano. La notizia arriva poco dopo che l'ufficio di Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver ordinato all'esercito di presentare entro i prossimi due giorni un piano per impedire ad Hamas di rubare gli aiuti umanitari.

La fonte citata da Channel 12 afferma che la dichiarazione dell'ufficio del primo ministro è arrivata dopo che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich aveva minacciato di non poter più rimanere al governo se non fossero state prese misure immediate per impedire il saccheggio degli aiuti da parte degli uomini di Hamas.