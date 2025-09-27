Trump: “Entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai”. La Slovenia vieta l'ingresso a Netanyahu per crimini di guerra

Roma, 27 settembre 2025 – “Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo”. Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth. “Tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Netanyahu. C'è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima. Dobbiamo liberare gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura!” conclude Trump. Parole che stridono con il discorso pronunciato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (“Dobbiamo finire il lavoro eliminando Hamas da Gaza”).

Intanto il governo sloveno ha deciso di vietare l'ingresso a Netanyahu. Secondo la segretaria di Stato al ministero degli Affari Esteri, Neva Grasic, la decisione è stata adottata a causa delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità

Palestinesi in fuga da Gaza

Segui la diretta