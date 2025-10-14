Il futuro di Gaza, Trump frena sulla soluzione a 2 Stati: “Ora parliamo di ricostruzione”. Scontri tra Hamas e i clan locali: 32 morti

Roma, 14 ottobre 2025 – Ora che la pace esiste sulla carta, la vera sfida sarà governare la Striscia di Gaza. All’indomani dello scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi, sul piatto rimane la smilitarizzazione di Gaza e la futura amministrazione. Donald Trump non si è ancora espresso sull’ipotesi della soluzione a due Stati: “Non sto parlando di uno stato unico, uno stato doppio o due stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza'', ha sottolineato il presidente Usa.
Intanto la situazione a Gaza rimane esplosiva. Scontri armati tra Hamas e i clan locali hanno causato almeno 32 morti. Tel Aviv spinge: questa mattina il ministero degli Esteri israeliano ha rilanciato su X le immagini con un commento chiarissimo: “Non è resistenza, è tirannia. Hamas deve andarsene”.
Il settimanale americano Time dedica la foto di copertina a Donald Trump, titolandola "Il suo trionfo" riguardo all'accordo su Gaza. Ma il tycoon va su tutte le furie per la fotografia pubblicata: "La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi", scrive il presidente Usa in un post stamattina sul suo social Truth. "Mi hanno fatto 'scomparire' i capelli e poi - si arrabbia Trump - mi hanno fatto galleggiare sulla testa qualcosa che sembrava una corona fluttuante, ma estremamente piccola. Davvero strano!". Il presidente Usa ha anche da ridire sul tipo di scatto: "Non mi è mai piaciuto che la foto fosse scattata dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?".
Tra i palestinesi rilasciati ieri da Israele ci sono decine di operatori sanitari di Gaza, secondo quanto scrive Al Jazeera, citando l'organizzazione Healthcare Workers Watch. Secondo questa organizzazione di tutela dei sanitari, l'elenco dei palestinesi liberati dalle prigioni israeliane lunedì includeva i nomi di almeno 55 operatori sanitari, tra cui 24 infermieri, 7 medici e 2 paramedici. del totale almeno 44 "sono stati rapiti dalle forze di occupazione israeliane dagli ospedali in cui lavoravano", ha affermato Healthcare Workers Watch, sottolineando che altri 115 operatori sanitari palestinesi di Gaza sono ancora detenuti in Israele.
Il dottor Muath Alser, cofondatore e direttore di Healthcare Workers Watch, ha affermato che il "rapimento sistematico di operatori sanitari da parte di Israele è un crimine di guerra" che ha visto professionisti medici altamente qualificati detenuti illegalmente e palestinesi privati,di cure mediche. Alser ha chiesto a Israele di "rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti gli operatori sanitari detenuti, compresi i corpi di coloro che sono stati torturati a morte durante la detenzione".
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rifiutato di esprimersi sulla soluzione a due Stati per israeliani e palestinesi affermando di concentrarsi ora sulla ricostruzione della Striscia di Gaza distrutta dalla guerra. ''A molti piace la soluzione a uno stato unico, ad altri piace la soluzione a due stati. Vedremo'', ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. ''Stanno parlando di un piano diverso. Io sto parlando di qualcosa di molto diverso'' ovvero ''della ricostruzione di Gaza". "Non sto parlando di uno stato unico, uno stato doppio o due stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza'', ha sottolineato.
Almeno 32 membri di clan locali nella Striscia di Gaza sarebbero stati uccisi dai miliziani di Hamas nella Striscia di Gaza dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Lo riporta la tv saudita Al-Arabiya. Da ieri sera circola in rete un video che mostra uomini a volto coperto che indossano fasce verdi sulla testa, come quelle di Hamas, che sparano a sangue freddo a sette persone, uccidendole. Al momento non è possibile verificare l'autenticità del video. Le immagini sono state rilanciate dal ministero degli Esteri israeliano su X. "Il cessate il fuoco è in vigore da meno di 100 ore. Hamas sta uccidendo i palestinesi. Il gruppo terroristico governa attraverso la paura: giustiziando civili, torturando i dissidenti, sparando a chi osa protestare. I palestinesi che cercano cibo o libertà vengono accolti con proiettili, non con compassione. Non è resistenza, è tirannia. Hamas deve andarsene". Nei giorni scorsi, i miliziani di Hamas si sono scontrati con i membri della famiglia Daghmash, che proviene dai quartieri Al-Sabra e Tel al-Hawa, a sud di Gaza City.
Fonti di Hamas hanno detto al quotidiano Al-Sharq Al-Awsat che almeno 20 membri della famiglia Daghmash sono stati uccisi. Gli scontri di questi ultimi giorni riportano alla luce il tema del disarmo di Hamas e della smilitarizzazione di Gaza, dopo il ritiro dell'esercito israeliano. In dichiarazioni ad Al-Arabiya, il portavoce di Hamas Hazem Qassem ha detto che "gli accordi per il giorno dopo a Gaza devono essere raggiunti attraverso un consenso nazionale, garantendo la partecipazione di tutte le forze palestinese per plasmare il futuro di Gaza". Riguardo al disarmo del movimento armato, Qassem ha dichiarato che è un tema complesso, ma può essere risolto nel quadro di un consenso