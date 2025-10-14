Il futuro di Gaza, Trump frena sulla soluzione a 2 Stati: “Ora parliamo di ricostruzione”. Scontri tra Hamas e i clan locali: 32 morti

Roma, 14 ottobre 2025 – Ora che la pace esiste sulla carta, la vera sfida sarà governare la Striscia di Gaza. All’indomani dello scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi, sul piatto rimane la smilitarizzazione di Gaza e la futura amministrazione. Donald Trump non si è ancora espresso sull’ipotesi della soluzione a due Stati: “Non sto parlando di uno stato unico, uno stato doppio o due stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza'', ha sottolineato il presidente Usa.

Intanto la situazione a Gaza rimane esplosiva. Scontri armati tra Hamas e i clan locali hanno causato almeno 32 morti. Tel Aviv spinge: questa mattina il ministero degli Esteri israeliano ha rilanciato su X le immagini con un commento chiarissimo: “Non è resistenza, è tirannia. Hamas deve andarsene”.

Il presidente Donald Trump mostra l'accordo di pace firmato durante i negoziati a Sharm El-Sheikh