Coloni contro i cristiani in Cisgiordania. Parolin: “Accanimento inaccettabile”

Roma, 21 ottobre 2025 – Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D.Vance, è atterrato all'aeroporto Ben Gurion per iniziare la sua visita di due giorni in Israele. Secondo i media locali,Vance dovrebbe recarsi nel sud del Paese, verso il quartier generale della neonata forza sostenuta dagli Stati Uniti, per supervisionare l'attuazione del cessate il fuoco a Gaza. Domani incontrerà a Gerusalemme il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog.
In un contesto in cui il cessate il fuoco resta appeso a un filo (con accuse incrociate di violazioni fra Hamas e Israele) Il cardinale Parolin ha parlato della difficile condizione dei cristiani in Cisgiordania definendola “inaccettabile”
Sulla tregua a Gaza, la Santa Sede "è piena di speranza che il piano di pace possa funzionare". Lo ha sottolineato il Segretario di Stato, il cardinale Pietro
Parolin, a margine di un evento all'Augustinianum.
La Santa Sede ritiene inaccettabile il comportamento dei coloni contro i cristiani in Cisgiordania. "Il problema è molto complesso, non riusciamo a capire perché i cristiani che vivono la loro vita normale sono oggetto di tanto accanimento. Parlare di persecuzione è un po' problematico ma sicuramente sono situazioni che non possiamo accettare". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, a margine di un evento di Acs, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se si può parlare di persecuzione per
i cristiani in Cisgiordania.