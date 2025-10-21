Coloni contro i cristiani in Cisgiordania. Parolin: “Accanimento inaccettabile”

10:18

Parolin: "Inaccettabile l'accanimento dei coloni contro i cristiani"

La Santa Sede ritiene inaccettabile il comportamento dei coloni contro i cristiani in Cisgiordania. "Il problema è molto complesso, non riusciamo a capire perché i cristiani che vivono la loro vita normale sono oggetto di tanto accanimento. Parlare di persecuzione è un po' problematico ma sicuramente sono situazioni che non possiamo accettare". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, a margine di un evento di Acs, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se si può parlare di persecuzione per

i cristiani in Cisgiordania.