Gaza, media: “Hamas ha trasferito gli ostaggi in superficie per impedire l’operazione dell’Idf”

Il Cairo, 15 settembre 2025 - Due gemelli di sei anni sono tra i 17 palestinesi uccisi negli attacchi che Israele ha condotto dall'alba sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'emittente al-Jazeera mentre in Qatar si tiene il vertice dei leader arabi e islamici da cui è attesa una risposta al raid israeliano su Doha che la scorsa settimana ha preso di mira la leadership di Hamas all'estero.
Hamas si sta preparando per l'inizio dell'operazione di terra dell'esercito israeliano a Gaza City e ha spostato alcuni degli ostaggi fuori dai tunnel per complicare i combattimenti.
Notizie in diretta
I funzionari militari israeliani stanno valutando l'opportunità di un'operazione di terra a Gaza City, anche se si ritiene che solo un quarto dei residenti abbia lasciato la città, mentre alti funzionari della difesa avvertono che la conquista della città non porterebbe alla sconfitta di Hamas. Lo riporta Haaretz, precisando che, secondo l'esercito, circa 300.000 persone sono già fuggite verso sud, a causa dell'intensificarsi dei combattimenti e dei recenti attacchi contro grattacieli che hanno costretto altri residenti ad abbandonare la città. L'Idf prevede che la maggior parte di coloro che sono ancora a Gaza City se ne andrà una volta iniziata l'operazione di terra.
In vista dell'operazione israeliana per conquistare Gaza City, Hamas ha trasferito gli ostaggi dai tunnel in superficie, in case e tende, per impedire all'esercito di operare in determinate aree. Lo hanno riferito fonti palestinesi a Gaza all'emittente pubblica Kan. Ieri, la madre dell'ostaggio Guy Gilboa-Dalal aveva dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto 'in superficie' a Gaza City, dopo che la settimana scorsa il gruppo terroristico aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un'auto.
L'esercito israeliano ha nuovamente ordinato ai residenti dell'area portuale di Gaza City e del quartiere di Rimal di evacuare, annunciando che colpirà un palazzo alto noto come Unknown Soldier Tower. Il portavoce dell'IDF Avichay Adraee ha pubblicato un avvertimento in arabo sul suo account X, affermando che l'attacco era dovuto alla "presenza di un'infrastruttura terroristica di Hamas" all'interno o nei pressi della torre. Il messaggio ha inoltre istruito i residenti a spostarsi verso sud, nella zona umanitaria di Muwasi. In precedenza, l'IDF aveva colpito l'edificio Al-Kawthar e la Mahna Tower nel quartiere di Tel al-Hawa, uno dei quali ospita un magazzino dell'Istituto di Archeologia.
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha rinnovato le sue critiche contro Israele, definendo lo Stato ebraico come "una piaga che sta terrorizzando la regione", e promettendo di dare sostegno a tutti i Paesi musulmani in funzione anti israeliana. "Sono a Doha con un messaggio chiaro da parte del popolo iraniano: l'Iran è al fianco del Qatar e di tutti i fratelli e le sorelle musulmane, in particolare contro la piaga che sta terrorizzando la regione", ha scritto Araghchi in un messaggio su X dopo essersi recato in Qatar per il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica che si tiene a Doha e che è stato convocato dopo l'attacco di Israele in Qatar della scorsa settimana. Anche il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha in programma di partecipare oggi al vertice.
Ieri, durante un incontro con l'omologo del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Araghchi aveva sottolineato "l'urgente necessità di misure efficaci e unite da parte del mondo islamico per contrastare il bellicismo di Israele, fermare il suo genocidio a Gaza e perseguire i leader israeliani".
