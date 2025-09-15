Gaza, media: “Hamas ha trasferito gli ostaggi in superficie per impedire l’operazione dell’Idf”

Il Cairo, 15 settembre 2025 - Due gemelli di sei anni sono tra i 17 palestinesi uccisi negli attacchi che Israele ha condotto dall'alba sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'emittente al-Jazeera mentre in Qatar si tiene il vertice dei leader arabi e islamici da cui è attesa una risposta al raid israeliano su Doha che la scorsa settimana ha preso di mira la leadership di Hamas all'estero.

Hamas si sta preparando per l'inizio dell'operazione di terra dell'esercito israeliano a Gaza City e ha spostato alcuni degli ostaggi fuori dai tunnel per complicare i combattimenti.

I palestinesi sfollati si spostano con i loro beni verso sud su una strada nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale

