Gaza, oggi quinto scambio tra ostaggi e prigionieri: chi sono i 3 israeliani rilasciati

07:57

Ecco come avverrà il rilascio dei tre ostaggi

Hamas rilascerà gli ostaggi Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami a partire dalle 10 (ore locali) a Deir al-Balah, una località nella Striscia di Gaza centrale. La milizia islamista ha già allestito il palco per la consueta cerimonia di consegna alla Croce Rossa, poi tutti e tre saranno scortati fuori da Gaza dall'Idf verso una struttura dell'esercito vicino a Re'im, dove saranno sottoposti a un controllo fisico e mentale iniziale e incontreranno le loro famiglie.

Successivamente, saranno portati negli ospedali Ichilov e Sheba nel centro di Israele. È la prima volta che viene scelta Deir al-Balah per il rilascio degli ostaggi. Sul palco campeggia un cartello con un pugno e una bandiera palestinese e le parole "vittoria totale" scritte in ebraico in basso sopra una foto del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha giurato che la guerra non finirà finchè Israele non otterrà la "vittoria totale".

I pick-up bianchi con mitragliatrici montate sul retro fiancheggiano il palco e si possono vedere uomini armati e mascherati di Hamas che formano un cordone che circonda il sito. Non è immediatamente chiaro se ci saranno uno o più siti in cui i tre ostaggi, Ohad Ben Ami, 56 anni, Eli Sharabi, 52 anni, e Or Levy, 34 anni, saranno liberati.