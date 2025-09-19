Gaza, Idf avanza su due fronti verso il centro: civili ‘schiacciati’ verso la costa

Roma, 19 settembre 2025 – Prosegue senza sosta l'offensiva terrestre israeliana su Gaza City. Secondo le testimonianze locali, le forze armate dello Stato ebraico starebbero avanzando verso il centro della città da due direzioni, “schiacciando” i residenti e costringendoli verso la costa nel tentativo di cacciarli dal più grande centro urbano dell'enclave. Il portavoce dell'esercito israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato ieri alla stampa internazionale che fanteria, carri armati e artiglieria stavano avanzando verso il centro città, supportati dall'aeronautica militare, con l'obiettivo di fare pressione su Hamas. E mentre a Gaza i civili continuano a morire sotto il fuoco israeliano – sono già 4 le vittime, tra cui due bambini, dei raid all’alba – ieri Washington ha nuovamente posto il veto all'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di un testo che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza. La bozza bloccata chiedeva anche la fine delle restrizioni agli aiuti umanitari e il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi.

Soldati israeliani viaggiano su un veicolo militare vicino al confine con la Striscia di Gaza

