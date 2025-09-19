Gaza, Idf avanza su due fronti verso il centro: civili ‘schiacciati’ verso la costa

Roma, 19 settembre 2025 – Prosegue senza sosta l'offensiva terrestre israeliana su Gaza City. Secondo le testimonianze locali, le forze armate dello Stato ebraico starebbero avanzando verso il centro della città da due direzioni, “schiacciando” i residenti e costringendoli verso la costa nel tentativo di cacciarli dal più grande centro urbano dell'enclave. Il portavoce dell'esercito israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato ieri alla stampa internazionale che fanteria, carri armati e artiglieria stavano avanzando verso il centro città, supportati dall'aeronautica militare, con l'obiettivo di fare pressione su Hamas. E mentre a Gaza i civili continuano a morire sotto il fuoco israeliano – sono già 4 le vittime, tra cui due bambini, dei raid all’alba – ieri Washington ha nuovamente posto il veto all'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di un testo che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza. La bozza bloccata chiedeva anche la fine delle restrizioni agli aiuti umanitari e il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi.
L'Autorità aeroportuale israeliana ha annunciato la chiusura del valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania, fino a nuovo avviso, a seguito dell'attacco di ieri in cui sono rimasti uccisi due soldati israeliani. L'autore dell'attacco con sparatoria e accoltellamento era un cittadino giordano che stava guidando un camion di aiuti umanitari diretto dalla Giordania verso la Striscia di Gaza. Anche il valico meridionale del fiume Giordano è stato chiuso fino a nuovo avviso. Il valico Rabin tra Israele e Giordania, vicino a Eilat, è aperto solo ai lavoratori, mentre il valico di Taba con l'Egitto è operativo normalmente, secondo quanto dichiarato dall'Autorità.
Un ex membro delle forze di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) a Gaza, il 50enne Hossam al-Astal, afferma di aver formato un gruppo che opera contro Hamas a Khan Yunis e sollecita i palestinesi della zona a cercare rifugio presso di lui. Lo riportano i media israeliani. Astal dichiara che il suo gruppo accoglierà "chiunque viva sotto l'oppressione di Hamas" e che ci sono cibo, acqua e riparo a sufficienza per tutti. "Nei prossimi giorni, accoglieremo altre 300-400 persone", ha affermato aggiungendo che il suo gruppo effettua controlli di sicurezza per assicurarsi che coloro che si uniranno non abbiano legami con il movimento islamista
Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche. Due bambini sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda di famiglie sfollate a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza. Nella Striscia centrale, un uomo è stato ucciso e altri sono rimasti feriti quando aerei israeliani hanno bombardato i pressi della vecchia Moschea a Deir al-Balah. Un altro civile è stato ucciso in un attacco con droni a ovest del campo di Nuseirat.