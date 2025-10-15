Israele ritira le sanzioni: il valico di Rafah resta aperto. Netanyahu: “Se Hamas non si disarma sarà l’inferno”. Oggi saranno restituiti altri 4 corpi di ostaggi

Roma, 15 ottobre 2025 – Secondo quanto reso noto da diversi media israeliani, il governo dello Stato ebraico ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi nei confronti della Striscia, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Tali misure erano state annunciate ieri, dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi.
Secondo l'emittente pubblica Kan, la leadership israeliana ha annullato le misure perché Hamas ha restituito ieri sera quelli che, a suo dire, sono i corpi di altri quattro ostaggi. I corpi sono stati portati in un istituto di medicina legale, dove il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni. Inoltre,Hamas ha informato i mediatori che nella giornata odierna trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti.
"Abbiamo concordato di portare a termine la prima parte e ora diamo la possibilità di mettere in atto la seconda", ha detto il primo ministro Bejamin Netanyahu, esprimendo la speranza che Hamas consegni le armi pacificamente e parafrasando Trump, il quale ha dichiarato che altrimenti "si scatenerà l'inferno". Precedentemente, l'inquilino della Casa Bianca aveva infatti affermato che se Hamas non rispetterà la sua parte dell'accordo, "verrà disarmata" anche ricorrendo "alla violenza". "Penso che, nel prossimo futuro, non solo per Israele, ma per il mondo libero e per il mondo civilizzato, sia necessario mantenere la capacità di difendersi, perché la libertà non è permanente, né automatica. Se non si riesce a difendere le società libere, queste saranno sopraffatte da regimi autoritari o totalitari", ha aggiunto il premier.
Hamas ha informato i mediatori che oggi trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti. Lo ha riferito il Times of Israel, citando un diplomatico mediorientale e una seconda fonte a conoscenza della questione. Finora il gruppo militante palestinese ha consegnato otto salme su 28. Ieri Israele aveva deciso di non riaprire il valico di Rafah e di ridurre l'ingresso di aiuti finche' non fossero state consegnate tutte le salme come previsto dall'accordo. Ma stamane, dopo i passi compiuti dal gruppo, ha fatto marcia indietro.
Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Kan. Con questa riapertura, "600 camion di aiuti umanitari saranno consegnati (oggi) alla Striscia di Gaza dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali autorizzate, dal settore privato e dai paesi donatori", ha riportato l'emittente sul suo sito web senza citare le fonti.