Israele ritira le sanzioni: il valico di Rafah resta aperto. Netanyahu: “Se Hamas non si disarma sarà l’inferno”. Oggi saranno restituiti altri 4 corpi di ostaggi

06:29

Netanyahu: "Hamas si disarmi o sarà l'inferno"

"Abbiamo concordato di portare a termine la prima parte e ora diamo la possibilità di mettere in atto la seconda", ha detto il primo ministro Bejamin Netanyahu, esprimendo la speranza che Hamas consegni le armi pacificamente e parafrasando Trump, il quale ha dichiarato che altrimenti "si scatenerà l'inferno". Precedentemente, l'inquilino della Casa Bianca aveva infatti affermato che se Hamas non rispetterà la sua parte dell'accordo, "verrà disarmata" anche ricorrendo "alla violenza". "Penso che, nel prossimo futuro, non solo per Israele, ma per il mondo libero e per il mondo civilizzato, sia necessario mantenere la capacità di difendersi, perché la libertà non è permanente, né automatica. Se non si riesce a difendere le società libere, queste saranno sopraffatte da regimi autoritari o totalitari", ha aggiunto il premier.