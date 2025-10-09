“Gaza, né Hamas né Israele vogliono far fallire il negoziato: temono l’ira di Trump. Ma la pace resta lontana”

Roma – Un piano dalle molte incognite, che in un altro momento storico nessuno avrebbe accettato. Ma ora né Israele, né Hamas vogliono fare saltare i negoziati. Gianpaolo Scarante, diplomatico di lungo corso e attualmente docente di Teoria e Tecnica della negoziazione presso l’università di Padova, ha spiegato quali risultati potrebbero portare i colloqui a Sharm el-Sheikh.

Gianpaolo Scarante, diplomatico di lungo corso e docente di Teoria e Tecnica della negoziazione presso l’università di Padova

Ambasciatore Scarante, i colloqui sono ancora in essere e lei ci insegna che in queste occasioni ci vuole prudenza, ma possiamo almeno dirci speranzosi?

“In altri tempi, questo piano di pace di Trump sarebbe stato considerato inadeguato e liquidato a stretto giro”.

Perché?

“È una sorta di dichiarazione dove i punti sono scollegati, mancano scadenze temporali. Non si parla dell’ipotesi dei due Stati né di autodeterminazione palestinese. Prevede un board of peace che somiglia a un consiglio di amministrazione, uno strumento usato dal colonialismo europeo del secolo scorso”.

Pare di capire, però, che adesso è stato preso seriamente…

“Sì, per due motivi. Il primo che non vi è davvero null’altro. È l’unica opzione sul tavolo. Il secondo è che dal 9 settembre, quando Israele ha attaccato il Qatar per colpire i dirigenti di Hamas è cambiato qualcosa”. Cosa?

“Non solo con l’attacco Netanyahu ha urtato la sensibilità di Trump, ha anche colpito un interesse strategico degli Stati Uniti nella regione”.

Quindi secondo lei quell’attacco, che avrebbe potuto fare degenerare la situazione, in realtà è stato un passo falso?

“Credo sia stato un errore. Ha superato la linea rossa nel rapporto con gli Stati Uniti, che fino a quel momento erano stati visti come la parte più debole. Poi Washington ha fatto capire a Netanyahu che era andato troppo oltre, costringendolo così a collaborare. E poi questo negoziato ha anche un’altra particolarità”.

Quale?

“Nessuno dei due partecipanti, sia Hamas, sia Israele vuole essere quello che lo fa fallire. Un po’ per non incorrere nell’ira di Trump, un po’ per non esporsi anche alla realtà internazionale che vuole una soluzione di questa cosa”.

Quindi troveranno un punto di caduta?

“L’orizzonte più positivo al quale possiamo guardare è un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, cosa che non è poco, è tantissimo. Però parlare di una pace in Medio Oriente è completamente diverso e a oggi non se ne vedono i presupposti. Quindi direi cauto ottimismo, sperando in questi due importanti risultati”.

Immaginiamo che si riesca a fare anche un passo avanti. A quel punto quali sarebbero le criticità principali?

“Ce ne sono tantissime. Sul piano puramente della tecnica negoziale, i due punti da prendere in considerazione sono da un lato il ritiro di Israele, con la discussione che verterà sulle scadenze dell’uscita dell’IDF dalla Striscia e se a Gaza rimarrà comunque un contingente israeliano. E poi c’è il nodo ostaggi, che erano la principale leva di Hamas. Dobbiamo capire cosa succederà dopo quel momento. Israele ha sempre espresso la necessità di garantire la sua sicurezza. Ma la sicurezza di un Paese non si fa contro il vicino, ma si fa insieme al vicino. Finché Israele non entra in quest’ottica, noi avremo un Medio Oriente infiammato e dalla soluzione quasi impossibile”.