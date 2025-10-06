Quelle masse di sfollati in una Gaza senza uscita: Israele si specchia nel suo Vietnam

Tel Aviv – La sala sfarzosa della Casa Bianca dove Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno illustrato a grandi linee i loro progetti per la fine della guerra e per nuovi equilibri in Medio Oriente era in netto contrasto con le immagini di miseria umana provenienti da Gaza e – in maniera forse meno tangibile ma non meno profonda – anche da Israele. A due anni dal “7 ottobre entrambi i popoli sono allo stremo, comprendono di essere precipitati in un baratro nemmeno immaginabile ventiquattro mesi prima. E le rispettive leadership non accennano affatto ad avventurarsi in autocritiche.

Ancora non è emerso un leader di Hamas che obietti sul momento scelto da Yahia Sinwar per lanciare l’offensiva “Tufan al-Aqsa” (la “marea di liberazione” della moschea di Gerusalemme) che colse di sorpresa non solo Israele, ma anche gli stessi intimi alleati di Hamas: Hezbollah e Iran.

Una manifestazione per la liberazione degli ostaggi israeliani

Nessuno in Hamas che opini sull’opportunità di esporre i civili al rischio di fungere da “scudi umani”, senza approntare per loro adeguati rifugi malgrado sotto la Striscia esistano centinaia di chilometri di tunnel. E ancora nessuno di Hamas che si domandi se non sarebbe stato più saggio restituire gli ostaggi un anno fa, e risparmiare così la distruzione a tappeto di Rafah e Khan Yunis che oggi – secondo alcune fonti – “ricordano Nagasaki”. In Israele intanto Netanyahu respinge con foga le richieste dell’opposizione per la costituzione di una Commissione ufficiale di inchiesta sulle responsabilità militari e politiche della più grave strage di ebrei dalla Shoah.

Le immagini delle masse di sfollati da Gaza City – in marcia sulle arterie Rashid e Sallah-a-din – ricordano visivamente la “Naqba”, il “disastro” della popolazione palestinese nella guerra che nel 1948 portò all’indipendenza di Israele. Il mese scorso 700mila palestinesi (una volta e mezzo la popolazione di Tel Aviv) sono stati obbligati a lasciare Gaza City per sfuggire a bombardamenti sempre più devastanti. Da un giorno all’altro migliaia sono rimasti senza casa. Ammassati in condizioni degradate nel sud della Striscia, in una cosiddetta “area umanitaria”, attendono di conoscere la loro sorte. Più che i piani di Trump preme loro sapere dove trovare nell’immediato una bottiglia d’acqua e un pezzo di pane. L’Egitto teme che, per disperazione, possano sfondare il confine e sciamare nel Sinai.

In un clima di costrizione, in Israele pesa l’assenza dei 48 ostaggi. Ma l’angoscia si sta diffondendo a macchia d’olio in molte altre famiglie, la cui vita è stata rivoluzionata dalla guerra. Il numero dei militari feriti è di 20mila. Il 55% di loro ha denunciato non lesioni fisiche, ma mentali che rendono molto difficile il ritorno alla routine familiare dopo aver vissuto scene di orrore a Gaza. Fra i riservisti di ritorno dopo mesi di combattimento aumentano così le liti familiari, a volte fino al divorzio. Altri non sanno reinserirsi nel mondo del lavoro. Sono traumi subdoli che covano per anni, anche decenni. La guerra a Gaza rischia di rivelarsi il “Vietnam” di Israele. In netto aumento anche i suicidi fra i combattenti: 18 nel 2025.

L’insicurezza nelle retrovie – per i bombardamenti missilistici di Hamas, Hezbollah, Iran e Houthi yemeniti – unita alla crisi politica interna, alimenta un’“emorragia” di israeliani. Nell’ultimo anno 80mila si sono trasferiti all’estero. Sono per lo più giovani nuclei familiari, composti anche da professionisti. Se il fenomeno prendesse piede sarebbe una perdita tangibile per l’economia. Su tutto ciò si inserisce un altro sviluppo drammatico: un isolamento diplomatico di Israele senza precedenti, accompagnato dal moltiplicarsi di manifestazioni di ostilità, assieme con la minaccia di sanzioni militari, economiche, educative e culturali. Due anni dopo il 7 ottobre gli israeliani, come i palestinesi, anelano solo a voltare pagina.