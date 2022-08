Gaza tra Hamas e jihadisti, chi comanda nella Striscia e la guerra con Israele

Sotto tutti i punti di vista, Gaza è una polveriera . Da anni testata d’angolo del fondamentalismo palestinese è de facto di nuovo governata da Hamas dal 2016, una situazione rafforzata dal fatto che l’ Autorità palestinese , guidata da Mahmoud Abbas, ha cancellato le ultime due elezioni , attese nel 2021 , perché teme di perdere il potere (come già accadde nelle elezioni del 2007 a favore di Hamas). "Le elezioni per il Consiglio legislativo palestinese (Plc) - ricorda l’European council for foreign relations - avrebbero dovuto svolgersi il 22 maggio 2021, ma sono state rinviate a tempo indeterminato dal presidente Mahmoud Abbas a causa del rifiuto di Israele di consentire l’inclusione di Gerusalemme Est. La mossa è stata osteggiata dalla maggior parte delle fazioni - tra cui Hamas, il Pflp e il Dflp - e dalle fazioni scissioniste di Fatah guidate da Nasser Kidwa, Marwan Barghouti e Mohammed Dahlan. Gli analisti hanno citato le rivalità interne a Fatah come la ragione principale della decisione di Abbas. In seguito alla cancellazione delle elezioni, l’Autorità palestinese (Ap) ha arrestato diversi candidati del Plc, apparentemente per aver 'diffamato' Abbas". "Anche le elezioni per la presidenza dell’Autorità Palestinese – ricorda Ecfr – avrebbero dovuto svolgersi il 31 luglio 2021, ma sono state rinviate a tempo indeterminato dal presidente Mahmoud Abbas a causa del rifiuto di Israele di permettere l’inclusione di Gerusalemme Est".

Gaza: si ferma la centrale elettrica. Notte di bombardamenti e razzi

E così la guida di Gaza resta ad Hamas , che la esercita grazie alle Brigate Ezzedin Al Quassam e alla Internal Security force, il suo servizio segreto. Ma Hamas non ha certo il monopolio della forza a Gaza, dove è cresciuta e si è radicata una seconda forza radicale e antisionista. Harakat al-Jihad al-Islami al-Filastini, meglio conosciuto come Jihad islamica palestinese (Pij) , formata nel 1979 dal fondamentalista islamico Fathi Shaqaqi e da altri studenti palestinesi radicali in Egitto che si erano separati dai Fratelli Musulmani palestinesi nella Striscia di Gaza, che consideravano troppo moderati. Come Hamas, il suo obiettivo espresso è la distruzione dello Stato di Israele , che secondo la Jihad islamica porterà all’unificazione del mondo arabo e islamico, “purificato dagli elementi occidentali moderni”.

Pij è cresciuto fino a diventare il secondo movimento armato della Striscia di Gaza e il terzo nei Territori palestinesi occupati. Il Pij è guidato dal 2018 da Ziad al-Nakhala , 69 anni, che è fortemente legato all’Iran, a Hezbolah e alla Siria, mentre il suo principale concorrente, oggi vicesegretario dell’organizzazione, Hohammad al Hindi, era più vicino alla Fratellanza Musulmana e ad Hamas. Ziad al-Nakhala è ancora più radicale di Hamas . "Il nemico sionista - ha detto nei giorni scorsi - ha iniziato questa aggressione e deve aspettarsi da noi una lotta senza sosta. Non ci sarà nessuna tregua dopo questo bombardamento".

Israele ne è ben conscia e da anni conduce una lotta senza quartiere contro questa organizzazione terroristica reponsabile di una lunga serie di attacchi in Israele. L’ultima operazione era infatti diretta contro la Jihad islamica palestinse e non contro Hamas. Tayseer al-Jabari , il comandante della Jihad islamica ucciso in un bombardamento israeliano su un appartamento nella Striscia di Gaza, era responsabile dell’arsenale missilistico del gruppo terroristico ed era il principale coordinatore del gruppo con Hamas. Jabari aveva preso il posto di Baha Abu Al-Ata, un altro comandante della Jihad, ucciso da Israele in un raid simile nel novembre 2019. Il raid rischia ora di rinsaldare la collaborazione militare tra Hamas e Jihad islamica palestinese , assicurare il reclutamento jihadista e promuovere una nuova ondata di terrorismo e di lanci di razzi contro Israele. Nessuna prospettiva all'orizzonte, fino a quando gli Stati Uniti, con l'Europa come (molto) junior partner, non si faranno promotori di una iniziativa di pace davvero innovativa e che risponda alle esigenze di tutte le parti in causa.