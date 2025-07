Gaza Hamas apre alla tregua

Con un lapidario testo sul proprio social "Truth", Donald Trump ha informato Israele e Hamas che esiste adesso un testo relativo a un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza: "In quel lasso di tempo – ha affermato – lavoreremo assieme per mettere fine alla guerra". Secondo Trump Israele ha accolto quelle condizioni, mentre Hamas farebbe bene a fare altrettanto "perché non riceverà proposte migliori". Sullo sfondo traspare la determinazione degli Stati Uniti a ricorrere anche a metodi coercitivi pur di raggiungere i propri obiettivi. Un annuncio formale sulla tregua potrebbe giungere lunedì, quando Netanyahu sarà di nuovo ospite alla Casa Bianca.

Le proposte sono, nella sostanza, quasi identiche a quelle che erano sul tavolo ancora a marzo, prima che Israele lanciasse a Gaza la massiccia e cruenta operazione "Carri di Gedeone": cessazione delle ostilità, ingresso di aiuti, liberazione scaglionata di ostaggi, e trattative con la mediazione del Qatar e dell’Egitto per – come minimo – una "tregua duratura". Non proprio la "fine del conflitto" reclamata finora da Hamas.

Nella prima reazione pubblica Hamas ha comunque mantenuto toni pacati, assicurando di essere pronto a vagliare "con responsabilità" i testi giunti da Washington, nell’intento di mettere fine "all’aggressione israeliana, di vedere il ritiro dell’Idf e l’ingresso di aiuti". In questa occasione Hamas si è astenuto dall’invocare esplicitamente un ritiro totale dalla Striscia, dal menzionare la ricostruzione di Gaza e dal fare accenno agli ostaggi.

Anche se secondo voci insistenti Netanyahu è adesso pronto ad assecondare i piani di Trump (anche perché l’Idf ritiene di aver ormai conseguito quasi tutti gli obiettivi possibili sul terreno e perché le forze si sentono esaurite), in pubblico continua a parlare ad alto volume: "Hamas non esisterà. Non ci sarà un ‘Hamastan’", ha assicurato. Ancora non è noto se abbia avuto da Trump assicurazioni riguardo le sue richieste circa l’esilio da imporre alla leadership di Hamas e circa la smilitarizzazione di Gaza.

Nella sensazione che il conflitto volga comunque al termine, come preannunciato da Trump, l’esercito ha accresciuto le proprie attività offensive lanciando numerosi bombardamenti. In uno di questi è rimasto ucciso (con la moglie e con un figlio) Marwan Sultan, il direttore dell’Ospedale indonesiano. Hamas ha accresciuto a sua volta le sue attività contro clan familiari che assistono le forze israeliane nella distribuzione di aiuti alimentari. Secondo Hamas si tratta di "traditori" che devono consegnarsi alle autorità, pena la morte. Dalla Svizzera si è appreso che potrebbero essere chiusi gli uffici della Ong "Ghr" che gestisce, in maniera spesso caotica, i centri di distribuzione nel sud della Striscia.

Intanto la politica israeliana è in ebollizione. Due ministri della destra radicale, Smotrich e Ben Gvir, si stanno coordinando per impedire una tregua che giunga prima dell’eliminazione definitiva di Hamas. Per Netanyahu buone notizie giungono dall’opposizione centrista che è sempre più in alto mare per i dissidi fra cinque dei suoi esponenti: Lapid, Bennett, Lieberman, Gantz ed Eisenkot. L’opposizione a Netanyahu e alla guerra a Gaza (il 65 per cento vuole che finisca) giunge piuttosto dalle strade dove proseguono le manifestazioni organizzate dai parenti degli ostaggi, da riservisti che esigono l’obbligo della coscrizione per masse di giovani ebrei ortodossi, e da genitori dei soldati di leva, inorriditi dal numero crescente di caduti: 21 soldati uccisi dal fuoco di Hamas nell’ultimo mese.

Ieri sera tutti i ministri del Likud e il presidente della Knesset, Amir Ohana, hanno lanciato un appello a Netanyahu affinché "estenda la legge israeliana alla Giudea e Samaria" (cioè alla Cisgiordania), prima della fine della sessione estiva della Knesset, prevista per la fine di luglio. L’iniziativa parte dal movimento dei coloni. La tensione non cala.