Gaza, raid di Israele sul campo profughi di Khan Younis: almeno 71 morti. L’intelligence: “Gravemente ferito il leader di Hamas Deif, ucciso Salameh”

11:46

Media: l'ospedale non funziona, troppi feriti

L'ospedale Nasser a Khan Yunis "non è più in grado di funzionare" per l'enorme numero di feriti arrivati dopo il raid israeliano a Gaza: lo affermano i funzionari sanitari citati da alcuni media internazionali. L'ospedale Nasser di Khan Younis "non è più in grado di funzionare" poiché i medici sono "sopraffatti dal gran numero di feriti".