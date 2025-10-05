Gaza, a un passo dalla tregua nella città deserta. “Evacuati 900mila palestinesi”

Roma, 5 ottobre 2025 – Mentre la tregua per Gaza sembra a un passo, con Trump che assicura “Dopo le negoziazioni, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas”, nella Striscia è iniziata un’altra giornata di guerra. Su Telegram Hamas accusa il governo israeliano di aver fatto altre 70 vittime tra i palestinesi nei raid di stamattina, mentendo così sulla riduzione delle operazioni militari.
Oggi il Times of Israel riporta una stima dell’Idf, secondo cui circa 900mila palestinesi, su un milione che risiedevano a Gaza City prima dell’offensiva dell’esercito israeliano, hanno lasciato la zona per dirigersi verso sud.
Intanto il canale qatariota Al-Araby ha pubblicato quello che afferma essere il primo filmato di Khalil al-Hayya, capo negoziatore e uno dei leader di spicco di Hamas, da quando Israele ha tentato di assassinarlo in un attacco aereo in Qatar.
Sarà uno dei leader di spicco di Hamas, Khalil al-Hayya, a guidare la delegazione della fazione armata nei negoziati per porre fine alla guerra di Gaza, che inizieranno domani in Egitto. Lo riporta il canale saudita Asharq citato da The Times of Israel. La delegazione arriverà al Cairo oggi, prima di dirigersi a Sharm el-Sheikh per i colloqui di domani. Le discussioni inizieranno con la creazione delle condizioni affinché gli ostaggi vengano rilasciati entro pochi giorni, con l'aiuto della Croce Rossa, come già fatto in passato, secondo il rapporto. Al-Hayya, rimasto fuori da Gaza per tutta la durata della guerra, è stato recentemente preso di mira da un fallito attacco israeliano a Doha. È apparso in pubblico per la prima volta dall'attacco di ieri.
L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese.
La città di Gaza si è quasi completamente svuotata dai palestinesi. Secondo le stime diffuse dall'Idf, circa 900.000 dei circa un milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva delle Idf sono stati evacuati verso la parte meridionale della Striscia. Lo riporta The Times of Israel. Il mese scorso ai civili era stato ordinato di evacuare tutte le zone di Gaza City e di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele nella parte meridionale di Gaza. Secondo i dati israeliani, nelle ultime settimane il tasso di abbandono della zona da parte dei palestinesi è aumentato, con l'avanzata delle Idf nella città di Gaza. Tuttavia, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito il 2 ottobre che si stima che centinaia di migliaia di persone siano ancora presenti nella città di Gaza e nel governatorato di Gaza settentrionale.
Hamas ha rilasciato una dichiarazione sul suo canale Telegram accusando il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione rilanciata da Sky News, secondo cui 70 persone sono state uccise negli attacchi dell'Idf da stamattina. Questo "smaschera le false affermazioni del governo del criminale di guerra Netanyahu riguardo alla riduzione delle operazioni militari contro civili indifesi", ha aggiunto.