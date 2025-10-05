Gaza, a un passo dalla tregua nella città deserta. “Evacuati 900mila palestinesi”

07:07

Idf: Gaza city deserta, via 900mila persone

La città di Gaza si è quasi completamente svuotata dai palestinesi. Secondo le stime diffuse dall'Idf, circa 900.000 dei circa un milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva delle Idf sono stati evacuati verso la parte meridionale della Striscia. Lo riporta The Times of Israel. Il mese scorso ai civili era stato ordinato di evacuare tutte le zone di Gaza City e di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele nella parte meridionale di Gaza. Secondo i dati israeliani, nelle ultime settimane il tasso di abbandono della zona da parte dei palestinesi è aumentato, con l'avanzata delle Idf nella città di Gaza. Tuttavia, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha riferito il 2 ottobre che si stima che centinaia di migliaia di persone siano ancora presenti nella città di Gaza e nel governatorato di Gaza settentrionale.