Gaza City. L’ora dell’assalto. L’esercito israeliano è già nella periferia. Netanyahu: distruggeremo Hamas

Tel Aviv, 21 agosto 2025 – “Siamo vicini al completamento della guerra. Hamas deve scomparire da Gaza”, nello stesso modo in cui nella Seconda guerra mondiale, con l’occupazione della Germania da parte degli eserciti alleati, “non fu certo consentito alle SS di restare a Berlino”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato ad identificarsi idealmente con Churchill in un’intervista ad una tv australiana, mentre lo Stato maggiore dell’Idf completava i progetti di un massiccio attacco per assicurare entro i prossimi mesi un controllo totale su Gaza City. “Le nostre truppe sono già alla sua periferia”, ha confermato il capo di Stato maggiore, generale Zamir, riferendosi a nutriti bombardamenti condotti nei rioni di Sabra e Zeitun anche per indurre centinaia di migliaia di gazawi a sgomberare verso “aree umanitarie” in fase di allestimento nell’estremo sud della Striscia. “Ho approvato i piani relativi al controllo di Gaza e alla sconfitta di Hamas, in parallelo – ha aggiornato il premier, in serata – ho dato istruzione di intraprendere immediatamente una trattativa per la liberazione di tutti i nostri ostaggi e per le fine della guerra secondo le condizioni enunciate da Israele. La sconfitta di Hamas e la liberazione degli ostaggi vanno di pari passo”. Hamas ha già detto di approvare la tregua elaborata da Egitto e Qatar, mentre respinge le condizioni israeliane che includono il suo disarmo e la smilitarizzazione della Striscia.

Tank israeliani al confine con Gaza City

La situazione creatasi a Gaza assieme con l’approvazione del piano E-1 di insediamento ebraico in un’area che di fatta troncherebbe la Cisgiordania in due tronconi, hanno intanto suscitato “profonda apprensione” nel governo italiano, secondo quanto ha affermato la premier Giorgia Meloni. L’approvazione del piano E-1, ha aggiunto, “è contraria al diritto internazionale, rischia di compromettere definitivamente la soluzione dei due Stati”. Antonio Tajani, assieme con altri 20 ministri degli esteri, ha dunque invocato la “revoca immediata” di quei progetti.

Netanyahu si sente comunque forte del sostegno del presidente Usa, Donald Trump, su quel dossier. Sul terreno l’esercito sta approntando in tempi serrati una vasta area umanitaria per gli abitanti di Gaza City che saranno costretti a sfollare. Si lavora alla attivazione di tubature per l’erogazione di acqua potabile per centinaia di migliaia di persone e per l’organizzazione di ospedali da campo. I rappresentati delle autorità mediche di Gaza e delle organizzazioni internazionali hanno ricevuto un avvertimento dall’esercito di prepararsi ad una evacuazione “di strutture e pazienti” verso il sud della Striscia affinché non siano coinvolti in combattimenti nel centro di Gaza City. Questi, secondo analisti, potrebbero iniziare fra due mesi e proseguire fino al 2026. Intanto, però, i morti in meno di 24 ore sono stati 40.

Le organizzazioni internazionali avvertono però che non è facile che la popolazione di Gaza, già stremata, possa affrontare un ulteriore esodo di massa (a cui peraltro Hamas si opporebbe, forse anche con la forza). Secondo l’Unrwa i bambini di Gaza che soffrono di malnutrizione “sono condannati alla morte, in assenza di misure immediate”. Nel tentativo di dare un volto alle cifre, e anche per scuotere l’opinione pubblica israeliana, il quotidiano Haaretz ha visitato virtualmente (mediante telecamere) alcuni ospedali ed ambulatori di Gaza. Ha poi pubblicato le immagini di 50 bambini affetti da denutrizione acuta, ricostruendo i loro casi. Fra loro c’era la piccola Sham Kadih, due anni che pesa 4,4 kg. Ed anche Issam al-Masri, un bebé macilento di 5 mesi: “Il corpo inerte sul lettino. Gli occhi aperti, ma assenti. Non pare in grado di muovere gli arti”. Per la prolungata denutrizione, ha detto un medico, “questi bambini soffrono di tristezza e depressione”. Dati ospedalieri indicano che un’alta percentuale dei bambini di Gaza manifestano segni clinici di trauma psicologic, fra cui incubi, mutismo e regressione.