Gaza City, una città sotto assedio: da polo culturale a spettro. Vige la legge del più forte

Roma, 26 agosto 2025 – Gaza City è allo stremo. Due anni di guerra hanno fiaccato ogni resistenza dei civili, costretti a convivere ogni giorno con lo spettro della morte, che ha abbassato l’aspettativa di vita ad appena 35 anni. Nulla di fronte a 4mila anni di storia. Già in epoca romana il capoluogo della Striscia vantava un porto molto attivo, oltre a essere un rinomato centro culturale. Qui sorgeva anche la Grande Moschea, un tempio pagano riconvertito nell’VIII secolo, poi andato distrutto sotto i bombardamenti. Oggi 800mila persone vivono in appena 45 chilometri quadrati, ma lasciare la zona rossa ed evacuare è diventata un’opzione complicata, considerando che il 70% degli edifici distrutti ha trasformato Gaza in una città fantasma.

Un bambino palestinese tra i palazzi distrutti a Gaza

L’attacco massiccio previsto per il 2 settembre dall’esercito israeliano, con l’aiuto di 60mila riservisti pronti a entrare in azione, aggiungerà caos a un contesto di devastazione totale. Le immagini satellitari mostrano con chiarezza la città prima e dopo i bombardamenti: il risultato è che oggi si stenta a riconoscere tra le macerie i lineamenti della città che fu. Gli ospedali funzionano solo parzialmente, il 90% delle scuole è distrutto, i prezzi del cibo – quel poco che si trova – sono alle stelle e sopraffazione e miseria scandiscono la quotidianità.

“I bambini stanno pagando il prezzo più alto: un ciclo devastante di violenza e impunità ormai fuori controllo. Chiediamo il rispetto del diritto internazionale, la protezione dei civili, l’accesso agli aiuti e un cessate il fuoco definitivo”. Le parole di Ahmad Alhendawi, direttore regionale di Save the Children, racchiudono la speranza che tutto possa interrompersi, anche se ormai in molti non ci credono più.

A Gaza City manca tutto: dal cibo alle medicine, dall’elettricità al carburante fino all’acqua potabile. Si opera senza anestesia. Centinaia di migliaia di persone, rifugiatesi negli edifici distrutti della città, sono state abbandonate a se stesse dopo la caduta dell’apparato di polizia di Hamas. Bande armate razziano impunemente e le famiglie, costrette a difendersi come possono, escono dai rifugi solo per cercare acqua o cibo, rischiando di essere uccise “per sbaglio”.

Gli operatori di Emergency hanno sottolineato che, a differenza di altri conflitti, a Gaza City da mesi non entra nulla in maniera strutturata, né cibo né medicinali. Questo porta alla morte per fame soprattutto i più deboli, oltre ai malati privati di farmaci salvavita. Le scarsissime condizioni igieniche favoriscono infezioni, e i civili raccontano ai volontari di trovarsi ogni giorno di fronte a un bivio: morire di fame o rischiare la vita tentando di accaparrarsi un po’ di aiuti, proprio nei momenti in cui si è più esposti al fuoco nemico.

Secondo dati pubblicati dal quotidiano britannico The Guardian, l’83% delle vittime sono civili, mentre solo il 17% dei colpiti appartiene all’organizzazione di Hamas. Spesso gli abitanti vengono uccisi dopo ore e ore passate a camminare sotto il sole, nella speranza di ottenere un po’ di acqua o riso per sfamare la famiglia. A volte tornano indietro con qualcosa, altre a mani vuote. Altre ancora, non tornano affatto.