Case, scuole, ospedali: tutto distrutto Di Gaza restano solo le incognite

Roma, 11 ottobre 2025 – Sono migliaia le famiglie che dal sud della Striscia si muovono verso Gaza City: una lunga colonna di persone che torna verso la città, verso le proprie case, ma che in questo momento sono solo una distesa di cumuli e macerie. È vero, l’accordo è stato siglato, un primo passo verso la pace (forse) è stato compiuto, ma che cosa resta di una lingua di territorio martoriata da due anni di bombardamenti? “È un quadro drammatico – commenta Luigi Narbone, ex ambasciatore capo della delegazione dell’Ue in Arabia Saudita –. Secondo alcuni rapporti delle Nazioni Unite, oltre il novanta per cento delle infrastrutture – come scuole, ospedali e università – è stato distrutto o seriamente danneggiato. Tra queste rientrano anche le abitazioni dei palestinesi, tanto che si stimano circa 380 chili di macerie, prodotti tossici e ordigni inesplosi per metro quadrato, per un totale di 140 milioni di tonnellate”.

A Gaza restano solo macerie

Numeri impressionanti che riguardano la stretta quotidianità di oltre due milioni di abitanti. Una popolazione, fra l’altro, che durante il conflitto ha subìto una serie di perdite – attualmente si contano circa 70mila morti – che restano però ancora difficili da calcolare.

“Le cifre ufficiali – continua Narbone – probabilmente sono inferiori rispetto alla realtà. Non è chiaro quante persone siano ancora disperse tra le macerie, tanto che alcune stime arrivano a prevedere almeno 200mila decessi. Ma si può sicuramente immaginare che le cifre attuali dovranno essere quantomeno portate a 80-90mila morti”.

A questi si aggiungono, secondo il Ministero della Salute di Gaza, circa 170mila feriti e i tanti bambini rimasti orfani o mutilati.

“Ovviamente – spiega –, insiste la crisi legata alla carestia. Per quanto, secondo l’accordo, dovrebbe esserci un accesso libero e incontrastato degli aiuti umanitari, è difficile immaginare che gli immensi bisogni della popolazione possano essere soddisfatti in tempi relativamente brevi. Senza dimenticare che molte persone vivono in rifugi di fortuna, in case semidistrutte o in tende non idonee in vista dell’inverno”.

Oltre alla questione sociale, le incognite non mancano neanche in ambito politico. A seguito del ritiro dell’Idf e del rilascio degli ostaggi, Hamas dovrà consegnare le armi e di fatto sciogliersi, favorendo una “riforma dell’Autorità nazionale palestinese”. “Si tratta di un processo profondo di ristrutturazione – dice l’ex ambasciatore – con un cambio generazionale e un’apertura verso nuove figure. In questi giorni si è parlato molto di Marwan Barghouti, ma il suo nome non compare tra i circa duemila detenuti che saranno rilasciati da Tel Aviv. Certamente ci sono molti altri leader fortemente apprezzati dalla popolazione che potrebbero assumere la guida della Striscia. Ma oltre alla leadership si deve puntare anche a creare una governance palestinese efficace e inclusiva”.

Preoccupa inoltre la possibilità che, dopo Hamas, possa nascere un nuovo gruppo di resistenza politica e paramilitare, frutto anche degli ultimi due anni di conflitto, che alla base possa avere la stessa ragione sociale del suo predecessore. “Tutto dipende – conclude Narbone – dalle dinamiche che si instaureranno. Se, come tutti auspichiamo, siamo all’inizio di un vero processo di pace che apre uno spazio per un graduale rafforzamento del governo palestinese, in grado di arrivare a un’autodeterminazione e alla soluzione dei due Stati in tempi non infiniti, allora si potrà sperare in un esito positivo. Se, invece, il processo non dovesse avere uno sbocco politico reale, il rischio della nascita di un soggetto nuovo e simile a Hamas rimarrà concreto”.