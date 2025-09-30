Gaza, avanti con la pace di Trump

Settantadue ore per capire se il piano di pace per Gaza – preparato dagli Stati Uniti con la collaborazione dei maggiori Paesi arabi e accettato da Israele – diventerà realtà oppure no. Hamas deve decidere: o riconsegna entro tre giorni i "20 ostaggi vivi" e "i 32 corpi" dei deceduti, oppure "Israele finirà il lavoro". In conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu (ma senza domande dei giornalisti), Donald Trump vende l’accordo come una opportunità vicinissima e dà atto a Netanyahu della condivisione. La riconsegna degli ostaggi come passo fondamentale per l’avvio di un’epoca di distensione e "prosperità" in tutto il Medio Oriente, come non succede "da millenni", si lascia andare il tycoon. L’ottimismo mostrato dal Qatar (unico potere regionale forse in grado di parlare ad Hamas) ispira lo strascicato monologo trumpiano dal quale emergono i tratti salienti del piano. Otto paesi islamici danno subito il loro appoggio: Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto,

Gaza sarà governata da un comitato palestinese temporaneo tecnocratico sotto la guida di un nuovo "Consiglio per la Pace" internazionale, presieduto dallo stesso Trump e tra i cui membri figurerà anche l’ex premier britannico Tony Blair. A consegna degli ostaggi avvenuta, le forze israeliane si ritireranno lungo la linea concordata e tutte le operazioni militari saranno sospese. Hamas e le altre fazioni non avranno più alcun ruolo politico o amministrativo, mentre tutte le infrastrutture militari saranno smantellate e sottoposte a una dismissione controllata da osservatori indipendenti. Sul piano della sicurezza, sarà istituita una Forza di Stabilizzazione Internazionale (Isf), con il coinvolgimento di Stati Uniti, Paesi arabi e altri partner.

L’Isf formerà e supporterà nuove forze di polizia palestinesi, coordinandosi con Israele, Egitto e Giordania per proteggere i confini e prevenire il contrabbando di armi. Le forze di difesa israeliane si ritireranno progressivamente, mantenendo una cintura di sicurezza finché Gaza non sarà stabilizzata. Una volta liberati gli ostaggi, Israele rilascerà 250 ergastolani più 1.700 cittadini di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre 2023, comprese tutte le donne e i bambini. I membri di Hamas che accetteranno la coesistenza pacifica e la dismissione delle armi riceveranno l’amnistia. Chi desidera lasciare Gaza potrà contare su un passaggio sicuro verso altri Paesi.

Chi invece resterà a Gaza potrà vivere in un’area che Trump immagina possa crescere rapidamente: "un futuro luminoso" grazie a una zona economica speciale con tariffe preferenziali e un Comitato internazionale per gli investimenti per la ricostruzione anche attraverso il rilancio e l’estensione degli Accordi di Abramo. Manca tuttavia l’impegno formale di Israele a non annettere la Cisgiordania. Perché è solo di Gaza che si sta parlando. "Netanyahu ha accettato il piano per Gaza. Lo ringrazio – insiste Trump –. È un giorno storico. Adesso anche Hamas accetti". Reagisce bene alla novità persino l’Anp (cui Stati Uniti e Israele intendono negare qualsiasi ruolo), affermando "fiducia" nella "capacità di Trump "di trovare una via per la pace". "Sosteniamo pienamente gli sforzi per porre fine ai combattimenti e liberare gli ostaggi", assicura il premier britannico Keir Starmer. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa accoglie il progetto Usa "con favore". E anche "la Francia è pronta a contribuire", fa sapere Emmanuel Macron.

Netanyahu ostenta soddisfazione. Perché se il "piano" funziona, Isarele "smantellerà le capacità militari di Hamas, porrà fine al suo dominio politico e garantirà che Gaza non rappresenti più una minaccia". Se invece arrivasse un no, Israele sarà libero di "finire il lavoro" scaricando ogni responsabilità su Hamas e tacitando la destra israeliana che a Netanyahu non perdona nemmeno le scuse al Qatar per il recente bombardamento. La dirigenza superstite di Hamas parla alla Reuters: "Piano vago, Blair inaccettabile, no a tutele straniere sul nostro popolo", è il commento di Taher al-Nunu. E per la Jihad islamica, il piano è solo una nuova "formula per incendiare la regione". La strada non sembra davvero in discesa.