Gaza Apocalisse umanitaria

La possibilità di definire una tregua di 60 giorni a Gaza, dopo settimane di intensa attività diplomatica, sarà esaminata oggi a Roma dell’emissario del presidente Usa, Donald Trump, Steve Witkoff nel corso di incontri previsti col ministro israeliano per le questioni strategiche, Ron Dermer, e con un emissario del governo del Qatar. Se Witkoff dovesse raccogliere elementi positivi, hanno riferito fonti statunitensi, proseguirebbe la sua missione per Doha. "Ribadisco che la situazione a Gaza è drammatica e che nessuna azione militare può giustificare attacchi contro civili", ha commentato la premier Giorgia Meloni. "Siamo tutti impegnati affinché cessino le ostilità e si possa ricominciare un processo serio verso la prospettiva dei due Stati".

Intanto proprio ieri la Knesset ha approvato (con 71 voti a favore su 120) una "dichiarazione storica" in cui ribadisce il diritto del popolo ebraico sull’intera ‘Terra d’Israele’ e fa appello al governo di estendere al più presto la sovranità di Israele "sugli insediamenti ebraici in Giudea-Samaria (Cisgiordania) e sulla valle del Giordano". Nei giorni scorsi le posizioni di Israele e Hamas sulla tregua sembravano essersi avvicinate sia circa le modalità del ridispiegamento a Gaza delle forze israeliane, sia circa l’ingresso immediato e quotidiano di 500 camion di aiuti umanitari, dal sud e dal nord della Striscia. Ma ieri Hamas ha avanzato nuove richieste relative alla facilitazione del ritorno di palestinesi dall’estero a Gaza, al numero dei prigionieri da liberare in cambio di ostaggi e allo smantellamento del meccanismo israelo-statunitense di distribuzione di aiuti mediante una controversa ong, la Ghf, nel sud della Striscia.

Sempre ieri oltre 100 organizzazioni umanitarie mondiali – tra le quali Amnesty International, Action Aid e Medici senza frontiere – hanno messo in guardia da un "affamamento di massa" della popolazione di Gaza per il crollo dei sistemi umanitari. "Quelle organizzazioni – ha replicato il ministero degli esteri israeliano – dovrebbero evitare di rilanciare la propaganda di Hamas". Il dicastero ha menzionato l’ingresso a Gaza (senza precisare in che lasso di tempo) di "4.500 camion di aiuti, comprese scorte di farina, e di 2.500 tonnellate di cibo per bambini". Al di là delle schermaglie sulle cifre, il nodo principale per la popolazione palestinese è costituito dall’inadeguatezza del meccanismo realizzato sul terreno dalla Ghf. In origine prevedeva la consegna, una volta alla settimana, di un pacco di aiuti ad ogni capo-famiglia identificato. Invece sul terreno si susseguono scene caotiche, che spesso si concludono con vittime fra i civili. "Nei luoghi di distribuzione – ha spiegato un abitante di Gaza – la Ghf depone sul terreno 3mila pacchi di alimentari e poi apre brevemente gli accessi, mentre anche 30mila persone lottano poi per recuperare il possibile". Inoltre i pacchi della Ghf includono alimenti che vanno cucinati, mentre centinaia di migliaia di sfollati non dispongono ormai né di gas, né di acqua potabile. La fame allora avanza costantemente e negli ospedali di Gaza le morti registrate per inedia sono diverse decine, in buona parte di bambini.

L’esercito israeliano ha intanto pubblicato il risultato dell’indagini sull’attacco a Gaza alla Chiesa della Sacra Famiglia dove giovedì scorso tre persone sono rimaste uccise ed altre 10 ferite. "È stata colpita accidentalmente per la deviazione inaspettata di un proiettile", si legge nel report. Si trattava, secondo la radio militare, di un colpo di mortaio da 120 millimetri.