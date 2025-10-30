Gaza e la tregua stagnante. L’analisi di Kepel: “Israele ha le mani legate. Ora Hamas dà le carte”

Roma, 29 ottobre 2025 – Una situazione stagnante, in cui Hamas si è rafforzato e il presidente Trump sembra essere caduto in una trappola. Gilles Kepel, politologo francese specializzato negli studi sul Medio Oriente contemporaneo e sulle comunità musulmane in Occidente, spiega perché, anche con un cessate il fuoco durevole, la situazione sulla Striscia rimane complessa.

I palestinesi di Gaza tra macerie e altri lutti

Professor Kepel, la tregua a Gaza sembra scricchiolare. Il Presidente Trump dice che reggerà, il suo vice Vance parla di scaramucce. Cosa ne pensa lei?

“In teoria potrebbe anche funzionare, ma il problema è più generale. Dopo l’accordo sullo scambio di ostaggi e prigionieri, la seconda parte dell’intesa, quella che riguarda la prospettiva politica, non sta andando avanti. Nessuno è in grado, o ha la volontà, di disarmare Hamas”.

Quindi niente seconda fase?

“La forza di interposizione internazionale resta un’ipotesi nebulosa. Neanche i Paesi arabi, che gli europei vorrebbero coinvolgere per inviare truppe e cercare le armi nei tunnel di Hamas, sono realmente disponibili: sarebbe un’operazione pericolosissima. Per ora Hamas resta in una posizione di forza: rifiuta di deporre le armi e mantiene una linea negoziale che significa, di fatto, che a Gaza tutto resta com’è. Chi vuole disarmarli può provarci, ma nessuno lo farà”.

Ha detto che Hamas è in posizione di forza, ma cosa ne pensa di Netanyahu?

“Netanyahu, in questo contesto, si trova impantanato. Dopo la provocazione di Hamas, con l’uccisione di un soldato israeliano in una zona sotto controllo israeliano, ha reagito con un nuovo attacco. Ma quella era probabilmente una provocazione deliberata, per costringerlo a rispondere e metterlo in difficoltà con gli Stati Uniti. Ma oggi ha le mani legate, non può più lanciare un’offensiva massiccia”.

Quale futuro prospetta per l’area?

“Il processo negoziale è in stallo e il futuro della Striscia resta un punto interrogativo. E intanto la crisi sta ridisegnando le linee di frattura nel Medio Oriente. Da un lato ci sono i due Paesi più vicini ai Fratelli Musulmani e quindi a Hamas: il ricchissimo ma militarmente debole Qatar, e la Turchia, che è invece una vera potenza militare. Entrambi, oggi, sono considerati da Trump come interlocutori privilegiati, in grado di influenzare Hamas e contenere la violenza. Questo però genera una frustrazione enorme tra gli altri alleati di Washington nella regione, soprattutto Arabia Saudita ed Emirati”.

Il politologo francese Gilles Kepel

E l’Egitto?

“L’Egitto è un caso a parte. Fa parte del processo, controlla la frontiera di Rafah, da cui passa gran parte degli aiuti umanitari, e in questo senso svolge un ruolo di “poliziotto centrale”. In più, Il Cairo ha circa 50.000 membri dei Fratelli Musulmani in carcere: è quindi estremamente prudente nei confronti del movimento palestinese”.

Possiamo dire che il piano di Trump per il Medio Oriente è in un limbo?

“Al momento è davvero una trappola. Trump, in un certo senso, ha aperto il vaso di Pandora. Ha creato aspettative sia a Gaza sia in Israele, ma il cessate il fuoco resta fragile. Le visite di Vance, Rubio e altri non hanno prodotto risultati concreti, e questa incertezza alimenta un rischio serio. L’amministrazione Trump non sembra in grado di costruire una diplomazia paziente. È una squadra di “deal-makers”, abituati alla logica immobiliare, non a quella della mediazione politica. Il futuro resta quindi incerto”.