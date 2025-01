Tregua Gaza, Muhammed Sinwar approva accordo. Fonti palestinesi: “Netanyahu ha tentato di sabotarlo”

Roma, 15 gennaio 2025 – Dovrebbe essere ormai solo questione di ore, non più di 24, secondo fonti interne, prima della dichiarazione ufficiale sul raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Per tutta la giornata di ieri sono proseguiti i contatti tra Israele e Hamas per mettere fine agli scontri e arrivare allo scambio di ostaggi. L'accordo in tre fasi, basato su un quadro definito dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, inizierebbe con il rilascio graduale di 33 ostaggi nell'arco di un periodo di sei settimane, tra cui donne, bambini, adulti di età superiore ai 50 anni e civili gravemente malati e feriti. In cambio, Israele rilascerebbe centinaia di prigionieri di sicurezza palestinesi.

Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti arabe, anche Muhammad Sinwar, leader di fatto di Hamas sarebbe “d'accordo in linea di principio” con i termini del piano per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco.

Guerra Gaza, cessate il fuoco più vicino

