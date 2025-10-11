Accordo fragile. “L’ok alla prima fase conviene a tutti. Poi troppi nodi irrisolti”

Roma, 11 ottobre 2025 – “Siamo in una fase delicata in cui qualunque piccola interruzione o violazione temporanea del cessate il fuoco potrebbe nuovamente innescare la ripresa delle ostilità a Gaza”. Dopo l’accordo sulla prima fase che “conviene a tutti”, – ad Hamas “per riprendersi e riorganizzarsi”, a Israele “per ottenere il rilascio degli ostaggi raggiungendo, così, il principale obiettivo post 7 ottobre” – Alessio Stilo, responsabile desk Medio Oriente e Nord Africa del CeSi, di fronte a diversi “nodi irrisolti lasciati volutamente opachi”, si mostra scettico sulla tenuta del piano di Pace di Trump.

Immagini satellitari della Striscia di Gaza

Trump ha confermato che la seconda fase prevede il disarmo di Hamas, una richiesta fondamentale di Israele, in cambio di un ulteriore ritiro delle truppe israeliane da Gaza.

“Hamas – come ribadito giovedì da un suo alto funzionario e come riportato anche dal capo del servizio di informazione statale egiziano, uno dei principali mediatori nell’accordo – di fatto non ha mai accettato il disarmo totale e completo. Ha detto di aver accettato di congelare l’uso delle armi per avvantaggiare la prima fase dell’accordo. Laddove non fosse volontario, il disarmo andrà attuato dall’esercito israeliano è questo farebbe saltare la tregua”.

Ieri Netanyahu ha affermato che Hamas sarà disarmato e Gaza sarà smilitarizzata, con le buone o con le cattive. Sarebbe in grado di riprendere i bombardamenti con tutta l’opinione pubblica internazionale che lo guarda?

“La storia recente ci ha dimostrato che sì, è in grado di farlo. Soprattutto visto il tendenziale e crescente isolamento internazionale di Israele. Finora solo gli Stati Uniti sono riusciti a fare un certo tipo di pressione sul governo israeliano. Ma, senza dubbio, Israele necessita di non destabilizzare ulteriormente il quadro regionale”.

Sul fronte della governance si riuscirà a trovare un accordo?

“Insieme al disarmo la governance di Gaza rimane la zona d’ombra più rischiosa. Il piano di Trump, prevede un governo transitorio, tecnocratico e apolitico, che non sia affidato né ad Hamas tantomeno all’Anp che, di fatto, è invisa anche agli israeliani. Hamas a fasi alterne ha dichiarato di non essere disponibile a questo tipo di iniziativa e ha parlato genericamente di concordare un governo unitario palestinese, una sorta di governo di unità nazionale misto. Un punto sul quale non sono favorevoli né Stati Uniti né israeliani”.

Alessio Stilo, responsabile desk Medio Oriente e Nord Africa del CeSi

Se il piano prosegue, che ne sarà di Hamas?

“Sia gli israeliani che gli statunitensi pretendono che Hamas lasci la Striscia. Non è esplicitato nel piano ma è probabile che i mediatori arabi e non, in particolare la Turchia e il Qatar, abbiano garantito un qualche tipo di esilio ai membri di Hamas. Cosa che è difficile che avvenga”.

Mattarella ha detto che in Palestina una pace vera si può avere solo con due popoli e due Stati.

“Se ragioniamo in termini realistici sul terreno le condizioni per la formazione di un vero e proprio Stato palestinese non ci sono e non ci saranno mai. Israele non ha mai accettato e verosimilmente non accetterà mai l’esistenza di uno Stato sovrano che controlla i propri confini attraverso le proprie forze armate. L’unica possibilità, nel lungo periodo, sarebbe l’ascesa di un presidente o una classe dirigente Usa meno accondiscendente verso Israele. Ma è fantapolitica”.