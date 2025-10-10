Gaza, 250 carabinieri pronti a partire per la Striscia: unità di peacekeeping. “Faremo la nostra parte”

Mentre tra politica e leader militari si cerca di mettere a posto i primi tasselli delle fasi del ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia, partono le grandi manovre per definire l’impiego di una Forza multinazionale di pace. Intanto l’Italia fa un passo avanti significativo.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto al raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri

La forza multinazionale di pace

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia che circa 250 carabinieri stanno già facendo le valigie per raggiungere il valico di Rafah nell’ambito della missione europea Eubam (European union border assistance mission) nata per assicurare una presenza neutrale nella zona, dove da gennaio operano già altri sette uomini dell’Arma con base a Gerico che furono richiesti dagli Usa. In partenza, forse già schierati dal 14 ottobre, ci sono i carabinieri paracadutisti del Battaglione Tuscania, reparto d’elite inserito nella Seconda Brigata mobile di Livorno.

Questa unità è la componente tattico-operativa dell’Arma, specializzata nell’organizzare la partecipazione delle operazioni militari all’estero per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale con compiti di addestramento e consulenza oltre a garantire le funzioni di polizia militare presso le unità di peacekeeping.

Al valico di Rafah

Il ministro Crosetto dopo essersi confrontato con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato l’annuncio. “Il valico di Rafah, il 14 ottobre, in coordinamento fra Ue e le parti, verrà aperto su due direzioni in uscita verso l’Egitto e in entrata verso Gaza, quindi ho autorizzato il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale, Luciano Portolano, a disporre la ripresa della missione dopo una valutazione sulle condizioni di sicurezza del Comando operativo interforze con le medesime modalità del gennaio di quest’anno, in coordinamento con la Farnesina”. E ancora: “Per la realizzazione del piano di pace Usa per Gaza l’Italia e le Forze armate, sono pronte a fare la loro parte, come hanno sempre dimostrato in tutte le missioni internazionali”.

Il ministro Tajani da Parigi ha aggiunto che “è una possibilità concreta che l’Italia dia un suo contributo a una forza di peacekeeping nella Striscia di Gaza perché possiamo inviare anche militari dell’esercito”. Tra Gerusalemme e Tel Aviv sono operativi alcuni altri militari come ufficiali di collegamento inseriti nella missione Eupol Cops (Ufficio di coordinamento europeo per il supporto alla polizia palestinese).

Palestinesi al valico di Rafah

L’addestramento degli agenti palestinesi

C’è anche l’ipotesi che un nucleo di agenti palestinesi possano essere addestrato in Italia al Center of exellence for stability police units di Vicenza, centro di formazione dell’Arma per le missioni all’estero gestito in tandem con l’esercito americano.

Per ora sulla Forza di pace sotto l’egida Onu ci sono solo ipotesi su come e dove dispiegarla e con che regole d’ingaggio. Gli Usa hanno comunque assicurato che sono in partenza 200 militari che saranno affiancati a truppe di Turchia, Arabia Saudita, Emirati. Disponibile la Spagna, incerta la Francia, mentre c’è un no attendista di Germania e Regno Unito. Una operazione al momento tutta da definire nei dettagli operativi.