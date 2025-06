Budapest Pride, la sfida a Orban: “Siamo 200mila, la parata più grande di sempre”. Il sindaco: “Oggi è qui la capitale d’Europa”

18:03

Manifestazione record: numeri che non si vedevano dalla caduta del Muro di Berlino

Una marea umana, colorata e pacifica, ma molto determinata a contrastare il veto di Orban ha invaso Budapest. Più forti dei divieti, delle intimidazioni e delle minacce di Viktor Orban, quasi 200mila tra giovani e meno giovani, tra coppie etero e quelle arcobaleno, parlamentari e gente comune, hanno urlato la loro voglia di libertà, di democrazia, di tolleranza, di rispetto dei diritti di tutte le minoranze, in Ungheria. Una manifestazione da record con numeri che non si vedevano dal 1989 quando gli ungheresi scesero in piazza per festeggiare la caduta del Muro di Berlino. Come sempre canti, balli, musica sparata dai camion, bandiere di tutti i tipi, dalle tradizionali della comunità Lgbti+ a quelle dei singoli Paesi. Su tutte spiccava un mega striscione di un centinaio di metri raffigurante la bandiera azzurra europea.

Tra i cartelli, tantissimi contro Orban, ma alcuni anche contro Ursula von der Leyen. Uno di loro recitava così: "Devi decidere se difendere Orban o la democrazia". Insomma, molto più di una semplice marcia a favore dell'orgoglio omosessuale. Questo Budapest pride, conclusosi senza alcun incidente, ha assestato un colpo durissimo al governo sovranista magiaro, che aveva vietato l'evento per legge e fatto sistemare telecamere per il rilevamento facciale lungo il percorso. Il partito dell'ultradestra Patria Nostra (Mi Hazank) ha minacciato di chiudere il ponte della Libertà, sul quale è passato il corteo, ma all'arrivo c'era solo uno sparuto gruppo di estremisti e tutto è filato via liscio. Nessuno in Ungheria pensa alla possibile spallata di piazza, tuttavia secondo molti questa manifestazione potrebbe essere un segnale importante a favore del cambiamento. Gli occhi sono puntati sulle elezioni dell'anno prossimo dove Viktator, come lo chiamano i critici, potrebbe avere qualche difficoltà a succedere a se stesso. Oggi, però, il premier magiaro ha preferito evitare la mano pesante e si è limitato ad un post bucolico con i tre nipoti e la scritta: "Orgoglioso di loro". E il suo principale sfidante alle elezioni, Peter Magyar, aveva avvertito che "se qualcuno oggi si farà male, solo Orbán ne sarà responsabile".