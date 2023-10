Gasdotto danneggiato, la Finlandia sospetta l’ancora di una nave cinese. La Svezia: “Ha colpito anche il cavo sottomarino con l’Estonia”

Helsinki, 25 ottobre 2023 - Le autorità finlandesi pensano di aver risolto il mistero dei danni al gasdotto Balticconnector: un'ancora di una nave cinese avrebbe danneggiato l'infrastruttura che collega la Finlandia e l'Estonia.

In conferenza stampa l'Ufficio investigativo nazionale ha puntato il dito contro la nave cinese 'Newnew Polar Bear', secondo gli esperti finlandesi responsabile di aver trascinato l'ancora più di due metri e larga altri due metri, con uno spessore di circa un metro, sul fondo danneggiando il gasdotto l’8 ottobre.

E non avrebbe provocato danni solo a quello, visto che secondo le autorità svedesi anche il cavo sottomarino per le telecomunicazioni tra la Svezia ed Estonia è stato colpito da "una forza esterna" o da una "manipolazione", nella stessa zona e nella stessa "finestra temporale" di quanto accaduto al gasdotto Balticconnector. Quadrante dove incrociava proprio la nave cinese.

La Finlandia ha rimosso l'ancora dal fondo del mare Baltico e sta ancora cercando di contattare la 'Newnew Polar Bear', che si trovava nella zona della perdita del Balticconnector il giorno dell'incidente e che non ha mai risposto alle chiamate delle autorità marittime finlandesi. Comunque gli investigatori stanno ancora indagando e non hanno voluto esprimersi in merito alle cause: incidente o sabotaggio. A questo punto però cadono i sospetti sul coinvolgimento di una nave russa, la prima indiziata dell'incidente.

Carl-Oskar Bohlin, ministro della Protezione civile svedese, ha dichiarato: "L'Estonia ha riferito che sono state identificate tracce di impatti fisici (sul cavo). Si stima inoltre che i danni causati al gasdotto e al cavo di comunicazione tra Finlandia ed Estonia siano collegati ai danni causati al cavo di comunicazione tra la Svezia ed Estonia".

Stoccolma ha mandato la nave militare Belos a "indagare", e 10 paesi del Nord Europa, tra cui Finlandia, Svezia ed Estonia, hanno concordato di rafforzare la sorveglianza delle loro infrastrutture essenziali dopo la chiusura del gasdotto in Finlandia. Ancha la Nato ha rafforzato la propria presenza nel Mar Baltico.