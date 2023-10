Gasdotto danneggiato tra Finlandia ed Estonia: fuori servizio per 5 mesi

Helsinki, 11 ottobre 2023 - Il gasdotto Finlandia-Estonia, il Balticconector, resterà per cinque mesi fuori servizio per le riparazioni, secondo quanto segnala l'operatore. Ieri Helsinki ha ipotizzato un atto di sabotaggio e le indagini sono in corso. Sismologi, prima della perdita, hanno registrato una “probabile esplosione”.

Il gasdotto Baltic Connector

La Russia

Il Cremlino giudica “allarmante” la notizia del danno subito dal gasdotto, alla luce del precedente “attacco terroristico” al Nord Stream nel Mar Baltico, e attende “informazioni più dettagliate”.

L’Alleanza Atlantica

La Nato intanto ha promesso il suo aiuto nell’inchiesta. "Ho parlato con il presidente finlandese Sauli Niinisto e con la premier estone Kaja Kallas ieri: siamo in stretto contatto. L'importante ora è stabilire che cosa è successo e che cosa potrebbe succedere", ha detto il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, a Bruxelles. "Se sarà provato che si tratta di un attacco deliberato contro un'infrastruttura critica della Nato, naturalmente, è una cosa grave, ma troverà una risposta unita e determinata da parte della Nato".

Le caratteristiche del Balticconnector

Il Balticconnector è il gasdotto sottomarino che collega la Finlandia e l'Estonia. l'infrastruttura ha una certa rilevanza per la regione ma non per l'approvvigionamento di gas europeo. Il Balticconnector collega Inkoo in Finlandia e Paldiski in Estonia, la sua sezione sottomarina corre per 77 km attraverso il Golfo di Finlandia, braccio orientale del Mar Baltico che si estende verso est nelle acque russe e termina nel porto di San Pietroburgo. Il gasdotto è gestito congiuntamente dall'operatore estone Elering e dall'operatore finlandese Gasgrid, ciascuno dei quali possiede una quota del 50%. Può trasportare fino a 7,2 milioni di metri cubi di gas al giorno (mcm/giorno), in entrambe le direzioni. La pipeline è stata inaugurato nel dicembre 2019 per contribuire a integrare i mercati del gas nella regione, offrendo alla Finlandia e alle nazioni baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania una maggiore flessibilità di approvvigionamento.

Da dove viene il gas trasportato dal gasdotto?

La Finlandia ha smesso di importare gas dalla Russia lo scorso anno in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. La Finlandia ora ottiene il suo gas principalmente dalle importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dai nuovi terminali di Inkoo e Hamina. L'Estonia riceve gas attraverso la Lettonia, che è collegata al più ampio sistema di gasdotti europei e ospita il sito di stoccaggio del gas regionale di Incukalns, che attualmente è pieno al 95%. L'Estonia ha anche accesso al Gnl attraverso il terminale galleggiante di Klaipeda in Lituania. La maggior parte dei carichi di Gnl che arrivano a Klaipeda e Inkoo provengono dagli Stati Uniti e in misura minore anche dalla Norvegia e da altri paesi.

