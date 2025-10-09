Come i gamberetti radioattivi sono finiti sulle tavole degli americani

Roma, 9 ottobre 2025 – L’agenzia indonesiana per l’energia nucleare è alle prese con delle operazioni d’emergenza per decontaminare l’area industriale di Cikande, a circa 60 chilometri dalla capitale Giacarta, dove sono state rilevate tracce di Cesio-137, isotopo radioattivo noto per essere un sottoprodotto della fissione. L’allerta è partita però dagli Stati Uniti, dove la Food and Drug Administration aveva rilevato tracce dello stesso isotopo in alcuni gamberetti surgelati presenti sugli scaffali di svariati supermercati di almeno 13 Stati Usa.

I gamberetti contaminati

La catena di eventi è iniziata durante l’estate, quando l’agenzia per alimenti e prodotti farmaceutici statunitense ha trovato i prodotti contaminati con Cesio-137 in una spedizione proveniente da una compagnia indonesiana. Sebbene il livello di radioattività fosse al di sotto della soglia di intervento stabilita dall’autorità, la Fda ha emesso un avviso per ritirare i surgelati dal commercio. Dall’altra parte del Pacifico, una task force governativa ha effettuato scansioni radiologiche nei siti di produzione alimentare scoprendone contaminati 22, tra cui proprio aziende per l’esportazione del pesce congelato.

Salus, il canale salute di Quotidiano.net

La fonte della contaminazione

Nell’area interessata di Giacarta è scattato il protocollo per la decontaminazione e il trasferimento dei residenti. Le autorità sanitarie locali hanno provveduto a fare controlli sui lavoratori e sugli abitanti, identificando nove persone positive all'esposizione al Cesio-137, ricoverate in ospedale prima di essere rimandate a casa. Portavoci della task force indonesiana hanno riferito ai media che la fonte della contaminazione sarebbero dei rottami metallici importati dall’estero, e che il governo avrebbe provveduto a imporre restrizioni in materia. Attualmente l’Indonesia ancora non ha nel suo territorio centrali nucleari, ma ha svolto una mappatura di possibili siti – trovandone 28 potenziali – dove costruirle nell’ambito di una prima fase di sviluppo di un programma atomico (fonte: infoMercatiEsteri.it della Farnesina).

Rischi da esposizione

Nell’avviso emesso a seguito della scoperta dei gamberetti radioattivi, la Food and Drug Administration ha segnalato possibili effetti sulla salute a seguito di un’esposizione ripetuta al Cesio-137, come attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati, primo tra tutti il rischio elevato di tumore. Nel caso specifico l’autorità ha assicurato che i livelli rilevati non rappresentassero un pericolo per i consumatori, invitando comunque le persone a gettare via le confezioni di gamberetti acquistate di recente, distributori e rivenditori ad eliminare i lotti interessati e, in generale, a rivolgersi a un medico nel caso ci fosse il dubbio di essere stati esposti all’isotopo.

Il Cesio-137

Data la sua natura di sottoprodotto della fissione di uranio o plutonio, il Cesio-137 non si trova normalmente in grandi quantità. Tuttavia, piccole tracce possono essere rilevate nel suolo, negli alimenti lavorati e nell’aria come conseguenza di test nucleari passati o di incidenti, come quelli avvenuti a Chernobyl nel 1986 o a Fukushima nel 2011. La concentrazione cambia da zona a zona, ma generalmente si sta nell’ordine di poche decine di becquerel per chilogrammo, laddove il becquerel è l’unità di misura dell’attività radioattiva nel Sistema Internazionale tarata sulla base di quante trasformazioni nucleari (decadimenti) avvengono al secondo.