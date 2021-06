Carbis Bay, 12 giugno 2021 - Seconda giornata del G7 in Cornovaglia. I lavori di oggi si concentreranno su flessibilità , politica estera, politica sanitaria e dei vaccini. Proprio su quest'ultimo punto è stato anticipato a stasera l'annuncio di un piano globale di contrasto coordinato delle prossime pandemie che prevede fra l'altro la riduzione da 300 a 100 giorni dei tempi per la ricerca e lo sviluppo di un vaccino. "Un momento orgoglioso e storico per noi tutti. In base a questo accordo, le principali democrazie del mondo si impegneranno a prevenire il ripetersi di una pandemia globale, garantendo che la devastazione causata dal Covid non si ripeta mai", ha sottolineato il premier britannico Boris Johnson su Twttier.

Molto atteso, nel corso della giornata, è anche l'intervento del presidente americano Joe Biden, nella sessione dedicata alla politica estera, con l'attenzione di Washington puntata sul rilancio della sfida di un "fronte delle democrazie" alla Russia e soprattutto alla Cina. La sessione finale sul piano anti-pandemia sarà allargata nel pomeriggio dal formato dei soli 7 Grandi e dei vertici Ue ai leader ospiti di Australia, Corea del Sud e Sudafrica, nonché a quello dell'India in videocollegamento. Presenti pure il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus.

In serata i leader - che ieri si sono raccolti attorno alla 95enne regina Elisabetta e hanno incontrato tre generazioni di reali a margine dei lavori - avranno una cena conviviale, preceduta da alcuni colloqui bilaterali fra i quali quello fra Draghi e Biden. Domenica infine il vertice si chiuderà a metà giornata dopo altre due sessioni dedicate ai dossier della società aperta e a quello cruciale del clima e di una politica più verde.