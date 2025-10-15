Il futuro di Gaza: “Ora Hamas è più debole. La governance? Un rebus”

Roma, 15 ottobre 2025 – Un piano con molti punti di domanda, dove quello più grosso è il destino di Hamas. Matteo Colombo, ricercatore del think tank Clingendael e associato Ispi ha spiegato perché la parte più difficile inizia ora.

Professore, per molti analisti la seconda parte del piano di Trump sarà la più difficile da implementare. Dove vede le maggiori criticità?

“Sulla tenuta del cessate il fuoco sono moderatamente ottimista. Sulle prospettive più a lungo termine bisogna essere più cauti. Rimangono forti punti di domanda”.

La governance della Striscia di Gaza di futuro appare incerta, alcuni dicono che a tirare le somme potrebbe essere il presidente egiziano al-Sisi al posto dell’ex premier britannico Tony Blair…

“Prima di capire da chi sarà composta questa governance, Blair non è un nome molto gradito in Medio Oriente per via della guerra in Iraq. Al-Sisi, in compenso, è in ottimi rapporti con i governi del Golfo. Con la Turchia ha avuto screzi in passato, ma va ricordato che l’Egitto confina direttamente con la Striscia e dunque è un Paese importante. Il punto è poi capire cosa debba fare questo board. Al momento sembra più una garanzia internazionale. La vera domanda è chi governerà la Striscia, chi controllerà il suo territorio. Non mi sembra siano stati fatti né grandi annunci, né grossi passi avanti sotto questo punto. E poi c’è il problema principale”.

Si riferisce al destino di Hamas?

“Esattamente. In questo momento l’organizzazione è notevolmente indebolita. Ma occorre capire se continuerà a esistere e come. E se avrà un ruolo nella Gaza del futuro. I Paesi arabi hanno detto espressamente che Hamas non può continuare a esistere, ma bisogna capire quale sarà il destino dei suoi membri. In caso di scioglimento alcuni elementi del gruppo potrebbero avere comunque un futuro politico, magari con un altro nome”.

Intanto continuano a gestire i tunnel sotto Gaza che sono fonte di preoccupazione per Israele. Quanto è pericolosa ora l’organizzazione?

“Hamas come organizzazione è sicuramente indebolita rispetto al periodo precedente al 7 ottobre. Dobbiamo considerare che ha perso gran parte della leadership e dei combattenti più esperti, che sono stati eliminati da Israele in questi due anni di guerra. Anche se i numeri ci dicono che gli effettivi non sono poi così inferiori, dobbiamo tenere conto del fatto che si tratta di ragazzi giovani, poco addestrati al combattimento, che hanno aderito all’organizzazione per frustrazione o motivi simili. In più, dobbiamo considerare che controlla un territorio estremamente impoverito, quindi ha anche pochi margini di risollevamento”.

Il presidente Trump alla Knesset ha teso una mano anche all’Iran. Come ha valutato questa apertura?

“Trump sa che in Iran è in corso una guerra sotterranea per la successione all’ayatollah Khamenei. Dal suo punto di vista, dopo gli attacchi dei mesi scorsi, sta cercando di trovare un modus vivendi rispetto al passato, con un Iran che non ha ancora la bomba atomica, ma la sta costruendo e che può essere un attore. Quindi, secondo me Trump sta mandando dei segnali a Teheran, perché possa esistere nella regione senza minacciare altri Paesi”.