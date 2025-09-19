Il futuro del Medio Oriente. “Le sanzioni Ue non bastano”. L’ambasciatore: Usa decisivi

Roma, 19 settembre 2025 – “L’obiettivo di Netanyahu quando parla di liberazione degli ostaggi è di poter comunque riprendere le operazioni con ogni mezzo fino alla distruzione di Hamas che, invece, vuole l’assicurazione che le operazioni vengano interrotte definitivamente”. È quanto afferma l’ambasciatore Ettore Sequi commentando le parole del presidente Usa Donald Trump.

Per Trump la condizione della liberazione degli ostaggi è, dunque, un escamotage per appoggiare la soluzione finale in Palestina?

“Per Israele prevale l’elemento della sicurezza dei propri confini, interni ed esterni. Nell’ordine delle priorità espresso da Netanyahu dopo il 7 ottobre, la liberazione degli ostaggi viene dopo la distruzione di Hamas. Gli unici che potrebbero intervenire per porre fine all’azione militare sono gli americani ma non c’è una volontà in questo senso. Gli Usa hanno dei forti condizionamenti interni: i gruppi evangelici americani – una base elettorale importante di Trump – sono dei fortissimi sostenitori dei messianici che puntano alla ricostituzione di Israele”.

Uno scatto simbolo del dramma di Gaza

I tentativi dell’Europa di isolare ed esercitare pressioni su Israele sono resi vani dall’appoggio degli Stati Uniti?

“L’Europa può fare poco di fronte a questa situazione: i tentativi sono frammentati e, di certo, le sanzioni non bastano”.

Tajani ha detto che l’Italia aderirà alla dichiarazione Onu sullo Stato di Palestina. Atto simbolico?

“I riconoscimenti nuovi che arriveranno non saranno solo simbolici. Il messaggio è che Israele deve cessare l’erosione di un territorio su cui dovrebbe sorgere un Stato palestinese: un segnale forte”.

La soluzione dei due Stati è ancora percorribile?

“Ogni giorno che passa la prospettiva di due Stati si allontana. La realizzazione di uno Stato palestinese ha come premessa maggiore il fatto che Israele l’accetti e, oltre alla volontà, rischia di mancare uno dei requisiti, che è quello del territorio”.

La distruzione di Hamas rappresenterà una garanzia di pace per Israele?

“Hamas è un’ideologia e la sua sconfitta militare non basterà. Inoltre, come reazione a questa progressiva erosione della possibilità di uno Stato palestinese in Cisgiordania stanno crescendo delle organizzazioni nuove come Lions’ Den. Ci sono le premesse per una radicalizzazione e per un rischio di terrorismo, rispetto al quale non siamo esenti”.

Tajani ha detto che il governo valuterà nuove proposte di sanzioni commerciali a Israele.

“Se la Germania vota a favore si porterà dietro anche l’Italia. Ma a pesare è anche il timore dell’impatto di questa decisione sui rapporti bilaterali con Washington”.

Ci si può permettere di andare contro l’asse Usa-Israele? “L’esempio di Starmer può essere una rassicurante iniezione di consapevolezza per quei Paesi che hanno il timore di prendere decisioni sgradite a Washington. Il coming out del Regno Unito sul ‘disagreent’ riguardo al riconoscimento della Palestina dimostra che il rapporto con gli Usa non si incrina se ci sono delle posizioni diverse”.

Trump può avere ancora un ruolo nel processo di pace in Ucraina?

“Il ruolo degli Stati Uniti può essere decisivo nell’espressione delle garanzie di sicurezza di secondo livello: se non ci sono garanzie di sicurezza degli americani verso gli europei che eventualmente si impegnano in Ucraina, non andiamo da nessuna parte”.