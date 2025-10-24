Furto al Louvre, la ditta che produce il montacarichi usato dai ladri e lo spot che fa discutere

Roma, 24 ottobre 2025 – “Quando bisogna andare in fretta”. Una didascalia indubbiamente geniale, se sovra impressa alla foto del montacarichi utilizzato per il clamoroso furto al Louvre che ha scioccato la Francia.

A scriverlo in un post su Instagram è la stessa ditta che produce il montacarichi, la tedesca Böcher Maschinenwerke, che ribalta il fatto increscioso per farci ironia e, di conseguenza, pubblicità.

Le immagini dei ladri che in 7 minuti compiono uno dei furti più memorabili della storia dei musei di Parigi, usando un montacarichi per scendere a terra dal primo piano dove ad aspettare i malviventi ci sono due grossi scooter utilizzati per la fuga, hanno fatto il giro del mondo.

Così l’azienda che produce il montacarichi, trasforma l’immagine di un crimine in un’immagine promozionale.

Tantissimi gli apprezzamenti per quella che viene definita una mossa geniale del marketing e del social media manager, ma i francesi non gradiscono. Qualcuno su X ha scritto: “La Germania ora si meriterebbe un’invasione”. O chi più scherzosamente ha detto: “A ordinare il furto è stato il Ceo della ditta del montacarichi per farsi pubblicità”.

La pubblicità – non c’è dubbio – c’è stata. A far parlare del montacarichi era già stato un nuovo video circolato nei giorni scorsi che immortalava la fuga dei ladri dal Louvre dopo il colpo nella Galleria di Apollo.

Nel video, sul montacarichi, sono visibili due dei ladri. Uno con indosso un gilet giallo da cantiere, l'altro un casco da motociclista. Di sottofondo al video, si odono dei commenti, probabilmente due addetti del museo che filmano e parlano fra loro, oppure attraverso dei walkie-talkie. "I due individui sono in scooter" dice uno, "cavolo, ci siamo, arriva la polizia" risponde l'altro. Pochi secondi dopo la discesa, i due tentano di appiccare il fuoco al montacarichi, ma non ci riescono. Qualche istante più tardi, i ladri riappaiono nel video a bordo di uno scooter, un T-Max Yamaha. A quel punto il video si interrompe sulla frase di uno dei due autori del filmato: "Stanno andando via", dice.