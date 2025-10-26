Furto al Louvre: fermati due uomini, uno stava per fuggire all’estero. Farebbero parte della banda dei 4 ladri

Roma, 26 ottobre 2025 – Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due uomini. Secondo informazioni di Le Parisien avrebbero fatto parte della banda di 4 persone che ha rubato 9 preziosi gioielli dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. I due fermati, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino, sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi.

Furto al Louvre, fermati due uomini sospettati

L'operazione è scattata all'improvviso, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all'estero, a quanto sembra in Algeria. Lo hanno pedinato e l'arresto è scattato all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Subito dopo, il complice è stato fermato, sempre nella regione di Parigi.

Si tratta di due pregiudicati, noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti, il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione. I due arrestati sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine, il fermo potrà durare fino a 96 ore. L'inchiesta prosegue per identificare gli altri complici e l'organizzazione che ha messo in moto l'operazione per un colpo spettacolare che ha avuto risonanza mondiale.

Dopo il colpo parte della collezione di gioielli della Corona francese, non rubati domenica scorsa, sono stati trasferiti dal museo parigino alla Banque de France. Il trasferimento, secondo quanto appreso da BFM TV, è avvenuto sotto scorta imponente della polizia. La decisione è stata presa per proteggere in condizioni di massima sicurezza la collezione, una delle più preziose del museo. Al momento non si conosce se e quando i gioielli potranno essere di nuovo esposti nel museo.