Furto da mezzo milione . Ruba cartello stradale: "È un’opera di Banksy"

Un uomo è stato arrestato ieri in serata per il furto dell’ultimissima opera del misterioso artista britannico Banksy. Considerato uno dei massimi esponenti della street art, Banksy (di cui si sa solo l’anno di nascita, il 1974) aveva appena confermato sui suoi social di essere l’autore dello strano segnale stradale raffigurante droni militari e la scritta ‘Stop’, apparso nel quartiere londinese di Peckham. Meno di un’ora dopo è stato rimosso da un paio di uomini non identificati, facendo scattare la denuncia di furto da parte del comune di Peckham, che ha chiesto la restituzione dell’opera. Il valore del segnale ottagonale si aggira tra i 500 e i 600mila euro, ma ci sono opere dell’artista che sono state vendute per diversi milioni.

La valutazione è stata fatta in modo approssimativo da John Brandler, che ha una galleria d’arte nell’Essex che vende Banksy e che ha dichiarato: "Potrebbe valere mezzo milione di sterline ma anche molto di più. L’attenzione che ha ricevuto finora nei media l’ha già resa più preziosa".

I droni raffigurati sul segnale sarebbero stati riconosciuti come dei Reaper militari, il che ha fatto pensare ad alcuni che l’artista volesse fare una critica del commercio di armi a livello globale. Ma la maggioranza di fan che segue Banksy sui social pare essere convinta che si tratti di una critica della guerra di Israele contro Hamas e che vada vista come una richiesta di cessate il fuoco su Gaza. In ogni caso, il comune di Peckham si sarebbe sentito derubato e la Metropolitan Police di Londra avrebbe chiesto aiuto ai tanti follower dell’artista per rintracciare l’opera. Una portavoce del Comune, Jasmine Ali, ha dichiarato: "Sono convinta che ritorneremo presto in possesso dell’opera. Non stiamo mica parlando di un semplice segnale stradale, bensì di un’opera d’arte allestita in quel luogo per il bene della comunità. Appartiene alla gente di Peckham".

Nonostante nessuno conosca la vera identità dell’artista, si sa che Banksy ha sempre una visione molto politica degli eventi internazionali. Un’opera raffigurante droni simili pare essere apparsa sulla facciata di un hotel a Betlemme nel 2017, noto come l’hotel murato, perché le sue finestre danno sul muro israeliano in Cisgiordania. Un’altra recente opera è apparsa a febbraio con il titolo Mascara di San Valentino. In un chiaro riferimento agli abusi contro le donne, raffigurava una tipica casalinga anni ’50 con un occhio nero e il labbro gonfio che gettava il corpo di un uomo in un freezer. Banksy è soprattutto conosciuto per aver triturato una sua opera durante un’asta da Sotheby’s, in uno straordinario esempio di ‘performance art’ nel 2018. Il quadro ‘Bimba con palloncino’ era appena stato venduto per 1 milione di sterline quando è scatato un meccanismo all’interno della cornice che ha in parte triturato l’opera. Nemmeno 3 anni dopo (nel 2021) è stato ribattuto all’asta per ben 21,3 milioni di euro.