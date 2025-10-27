Furto al Louvre Due arresti

Stavano per prendere il volo, il primo verso l’Algeria, il secondo verso il Mali. La polizia, come aveva promesso il ministro degli Interni francese Laurent Nounes, li ha individuati in brevissimo tempo e li ha arrestati sabato sera. Sono due uomini sui trent’anni, già schedati per furti ‘sofisticati’ a danno di gioiellerie. Gli inquirenti della Brigata per la repressione del banditismo sono certi che si tratti di due membri del commando (4 persone) che una settimana fa ha messo a segno la rapina dei gioielli della corona al Louvre: "Hanno un profilo da professionisti, probabilmente hanno agito su commissione", ha commentato Laure Beccuau, capo della Procura di Parigi. Gli interrogatori possono prolungarsi fino a 96 ore: c’è la fondata speranza che permettano, se non di ritrovare i gioielli (ipotesi poco probabile al momento), di catturare gli altri esponenti della banda.

Erano le dieci di sera, sabato, quando i poliziotti sono piombati addosso al primo dei due accusati, un uomo dalla doppia nazionalità franco-algerina che se ne stava tranquillo nella hall dell’aeroporto di Roissy, in attesa di un aereo con destinazione Algeri. Praticamente in quegli stessi momenti finiva in manette a Aubervilliers, periferia nord di Parigi abitata prevalentemente da musulmani, il secondo uomo, di nazionalità francese, che aveva pronto un biglietto per il Mali. Sono accusati entrambe di “furto organizzato” e “associazione criminale”. Il bottino ammonta a 88 milioni di euro secondo gli esperti delle case d’aste, ma è in realtà inestimabile per il suo valore storico ed emblematico.

Il lavoro degli inquirenti è stato spettacolare: 150 prelievi di tracce di DNA effettuati sul luogo del crimine, 100 uomini al lavoro per analizzare il materiale abbandonato dal commando in fuga: le fresatrici, la bombola della fiamma ossidrica, i guanti, il gilet giallo, i walkie-talkie, la tanica di benzina e il casco di uno dei rapinatori, all’interno del quale sono stati prelevati due capelli. Anche il camioncino con il montacarichi usato per accedere alla finestra al primo piano del museo è stato passato ai raggi X: risulta rubato in una zona industriale dell’Oise, periferia nord di Parigi, in una località (incredibile ma vero) che ha nome Louvres… Un contributo importantissimo alle indagini è stato dato infine dalla visione delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, che hanno permesso di seguire tutto il percorso dei rapinatori durante la loro fuga verso Saint Denis e la base di Aubervilliers.

Ieri la procuratrice Laure Beccuau ha manifestato disappunto per la divulgazione "frettolosa" sui media della notizia dei due arresti: "Sarebbe stato meglio aspettare, per non nuocere agli sforzi investigativi". Gli inquirenti confidano comunque in nuovi successi a breve; una delle piste battute è quella di possibili complici all’interno del Louvre. I gioielli rubati non sono ancora stati recuperati.

Per sicurezza., comunque, i gioielli più importanti della galleria d’Apollo sono stati per il momento trasferiti nella cassaforte della Banca di Francia che si trova 26 metri sottoterra: un bunker ultra-protetto in cui sono custoditi i tesori nazionali e la quasi-totalità delle riserve d’oro francesi. Ci sono anche, fra gli oggetti più preziosi, i ‘Carnets’ di Leonardo da Vinci, valutati oltre 600 milioni di euro. Intanto il balcone del Louvre è diventato una delle principali attrazioni di Parigi: folle di turisti si accalcano per un selfie e anche - non si sa mai - nella speranza di trovare in terra un diamante o uno smeraldo perso dai ladri…