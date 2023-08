Mistero in Australia, morti per funghi velenosi: incidente o avvelenamento?

Mistero in Australia, dove a Leongatha, nello Stato di Victoria, dove si indaga per la morte sospetta di tre persone. Tutte e tre spirate dopo aver ingerito alcuni funghi, risultati poi velenosi. La quarta persona è ricoverata in condizioni critiche. Un errore, quindi? Un'ingestione causale e scellerata? Secondo gli investigatori non sarebbe così.

Le forze dell'ordine sospettano che a servire i funghi velenosi apposta per arrecare danno ai commensali possa essere stata Erin Patterson, 48 anni, padrona di casa che aveva organizzato il pranzo. Non esistono, però, a oggi dati oggettivi a supporto di questa che per ora è soltanto un’ipotesi.

Finora la donna non è stata accusata formalmente e la polizia non ha fornito prove che suggeriscano che l'atto fosse intenzionale, ma le autorità hanno riferito che gli ospiti hanno effettivamente ingerito degli Amanita falloide, noti come Tignosa verdognola o Calice della morte. Ipotizzabile, quindi, che qualcuno li abbia serviti apposta.

Erin Patterson afferma di aver acquistato gli ingredienti da due negozi separati: funghi essiccati comprati da un drioghiere asiatico a Melbourne mesi prima del pranzo in questione e champignon da una catena di supermercati recentemente. Ha servito un pasto cucinato in casa agli ex suoceri Don e Gail Patterson, alla sorella di Gail Heather Wilkinson e al marito di Heather, Ian Wilkinson, che erano ospiti a casa sua. Tre di loro sono morti e il quarto versa in condizioni critiche. E il mistero continua ad essere fitto. Anche perché i punti da chiarire risultano essere ancora molti: se quel tipo di funghi non era stato acquistato dalla donna, come è finito nei piatti? Perché la padrona di casa non è rimasta intossicata?