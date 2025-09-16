I funerali della duchessa di Kent: rito cattolico alla Westminster Cathedral. C’è re Carlo, non Camilla

Londra, 16 settembre 2025 – Il mondo guarda a Londra per l’ultimo saluto a Katharine, duchessa di Kent, confidente della regina Elisabetta II, scomparsa il 4 settembre scorso. La cerimonia funebre, celebrata oggi nella Westminster Cathedral di Londra, ha assunto un valore storico: per la prima volta un membro della famiglia reale britannica ha avuto un Requiem cattolico in tempi moderni.

Il rito cattolico a Westminster

La nobildonna si è spenta a Kensington Palace all’età di 92 anni, dopo una vita segnata dal servizio pubblico e dall’impegno sociale. La duchessa Katharine aveva scelto nel 1994 di convertirsi al cattolicesimo, diventando così la prima esponente della Royal Family in oltre tre secoli a prendere le distanze dalla Chiesa anglicana, confessione ufficiale del Regno e riferimento religioso di tutti gli altri Windsor, incluso il sovrano.

Consapevole della portata di quella scelta, la duchessa aveva lasciato precise disposizioni per le esequie. E re Carlo, nonostante il suo ruolo di capo della Chiesa anglicana, ha voluto rispettarne la volontà, autorizzando la celebrazione nella Westminster Cathedral, principale chiesa cattolica di Londra. Una decisione definita dalla stampa internazionale un gesto storico, capace di segnare un passaggio simbolico nei rapporti tra monarchia e fede.

Dopo la funzione solenne, la famiglia reale si è raccolta in un rito privato, riservato ai parenti più stretti. Accanto al duca di Kent, apparso fragile e profondamente commosso, c’erano i tre figli della coppia: George, conte di St Andrews, Lord Nicholas Windsor e Lady Helen Taylor.

Re Carlo III, il principe William e la moglie Kate alla fine del funerale della duchessa di Kent (Ansa)

L’assenza (all’ultimo minuto) della regina Camilla

Grande attenzione mediatica anche per l’assenza della regina Camilla, che all’ultimo momento ha rinunciato a presenziare a causa di una sinusite acuta. “Con grande rammarico, Sua Maestà ha rinunciato alla messa di requiem in quanto si sta riprendendo da un’infezione”, ha fatto sapere Buckingham Palace, precisando che la regina tornerà ai suoi impegni pubblici nei prossimi giorni, in vista della visita di Stato del presidente Donald Trump.

La notizia, riportata da Reuters e Fox News, ha destato particolare interesse proprio perché arriva alla vigilia della visita ufficiale del presidente americano, in programma mercoledì e giovedì. Secondo i commentatori, la mancata presenza è stata interpretata come il segnale delle difficoltà di agenda e di salute che la famiglia reale si trova a gestire in una fase di forte esposizione pubblica. La consorte di re Carlo è rientrata a Windsor per riposare.

Una Royal Family in trasformazione

Alla cerimonia erano presenti numerosi membri della famiglia reale, tra cui il principe Andrea e Sarah Ferguson, la cui partecipazione congiunta è stata descritta dai media americani come una rara apparizione pubblica insieme. Sobrio e raccolto, il funerale ha rappresentato non solo un momento di lutto, ma anche l’immagine di una monarchia che continua a confrontarsi con la propria evoluzione, tra tradizione e aperture inattese.

Il principe Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson al funerale della duchessa di Kent (Ansa)

Tra aristocrazia e impegno civile

Nata in una famiglia aristocratica dello Yorkshire, Katharine sposò nel 1961 il duca di Kent, Edoardo, nipote di re Giorgio V. Per oltre sessant’anni ha vissuto a Kensington Palace, dedicandosi a iniziative musicali, culturali e sociali che le hanno garantito l’apprezzamento del pubblico, pur restando lontana dai riflettori della vita di corte. La stampa estera l’ha ricordata come una figura discreta ma attiva, capace di legare il suo nome a progetti di beneficenza e sostegno all’educazione

Il cordoglio del Papa

Da Roma è giunto anche il messaggio di Papa Leone XIV, che in un telegramma a re Carlo III ha ricordato la duchessa per la sua “bontà cristiana” e la “cura devota dei più vulnerabili”. Il Pontefice ha affidato “la sua nobile anima alla misericordia di Dio”, ringraziandola per l’impegno nelle opere di beneficenza. Il testo è stato letto a Roma dall’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, durante una messa di suffragio al Venerabile Collegio Inglese.